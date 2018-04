Jágr po kruté ztrátě s Karlovými Vary: Jsem z toho hodně špatnej

Barážové drama napíše ještě tři dějství. Kladno mělo včera tři body nadosah. Možnost urvat ve vyrovnané tabulce první místo. A vysněný návrat mezi elitu se mohl zas o chlup přiblížit.



O to hůř se nejenom hráčům, ale i majiteli vstřebával konečný výsledek. 1:2 po nájezdech. Klíčový vyrovnávací gól totiž přišel poté, co karlovarský kapitán Václav Skuhravý po buly nezahrál puk holí, ale bruslí. Což prokázaly i televizní záběry.

Za Jágrovy potíže mohla hokejka, říká fyzioterapeut Pavel Kolář



Ihned po vhazování na to klepáním hokejek upozorňovali kladenští hráči ze střídačky. Marné byly rovněž následné protesty na ledě. Jágr rezignovaně mávl rukou.



„Je to bezmoc. V tuhle chvíli cítím velkou beznaděj. Tenhle moment může rozhodnout o celé sezoně…“ smutně vykládal Jaromír Jágr v kabině pro iSport.cz. „Hrozně mě to štve. Zase na druhý straně třeba se to mělo stát, aby se nám to vrátilo jinak. Ale momentálně jsem z toho hodně špatnej.“

