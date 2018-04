Končíme, vzkázala po 18 letech slavná hokejová dvojčata. Celou kariéru strávili u Canucks

"Původně jsme si mysleli, že se rozhodneme až po sezoně, ale po rozhovorech s našimi rodinami začalo být jasné, že tohle bude náš poslední ročník. Všem se nám to tak zdá správné," uvedli sedmatřicetiletí Sedinové.

Rodáci z Örnsköldsviku a odchovanci tamního klubu Modo byli v roce 1999 draftováni Vancouverem v druhém a třetím kole. Za Canucks hráli společně od roku 2000 a klub opouštějí až nyní po téměř dvou desetiletích. Jejich největším úspěchem ve Vancouveru byl postup do finále Stanley Cupu v roce 2011, v němž kanadský tým podlehl v sedmi zápasech Bostonu.

"Být 18 let členem rodiny Canucks bylo nejlepším obdobím v našich životech. Teď ale přišel čas na naše rodiny a život po hokeji. Přišel čas na každodenní pomoc s domácími úkoly. Přišel čas na to být o víkendu na všech narozeninových oslavách, na všech hokejových stadionech a fotbalových hřištích. Přišel čas na to být každý den doma na večeři," napsali Sedinové.

Dvojčata se loučí s NHL s podobnými statistikami. Henrik zatím odehrál 1327 zápasů, v nichž nasbíral 1068 bodů (240+828), Daniel nastoupil k 1303 duelům, v kterých zaznamenal 1038 bodů (391+647). Oba mají ve sbírce Art Ross Trophy za vítězství v kanadském bodování. Henrik navíc získal Hart Trophy pro nejlepšího hráče NHL podle novinářů, Daniel zase Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle samotných hokejistů.

Sedinové vybojovali se Švédskem v roce 2006 v Turíně olympijské zlato a jsou mistry světa z roku 2013.