Koukalová: Řada lidí se ode mě odvrátila. Najednou ve mně viděli zrádce

Rozhovořila se o svých zdravotních potížích i absenci na olympiádě. Rovněž ale výrazně popsala aktuální situaci, jaká panuje mezi ní a biatlonovým týmem i jeho trenérem. „S Ondrou Rybářem jsme v minimálním kontaktu,“ přiznala Gabriela Koukalová pro magazín Glanc. Mrzelo ji pak, že se od ní odvrátili i lidé, od kterých by to nečekala.

Je to její první velký rozhovor od prosincových neshod s týmem. O jejím zdravotním stavu, o aktuální situaci s biatlonovým týmem, i proč se rozhodla vzdát účast na olympiádě.

„Konečné rozhodnutí bylo otázkou pár posledních týdnů loňského roku. Neviděla jsem světlo na konci tunelu, bolest nohou byla obrovská, nešlo to. Tělo mi dávalo najevo, že chce klid. Když jsem přípravě nemohla dávat sto procent, jako zarputilému perfekcionistovi mi to přestávalo dávat smysl,“ vyprávěla nyní Gabriela Koukalová pro magazín Glanc.

Celou situaci, která kolem toho však panovala, brala velmi obtížně. „Byla jsem z toho špatná, ale nejvíc smutná jsem byla z reakcí některých lidí. Odvrátili se ode mě i ti, o kterých jsem si myslela, že jim na mně záleží. Jenže to asi platilo jen, dokud se mi dařilo. Nikomu to nevyčítám, jen mě to strašně mrzí. Je to bolestná zkušenost, hrozně mě to ranilo a mám to v sobě dodnes,“ tvrdila.

Netýkalo se to navíc jen lidí z biatlonového týmu. „I s dalšími lidmi kolem. Jako bych byla nějaká věc, když jsem přestala fungovat, tak mě odložili. Zpátečku dali i lidi, se kterými jsem si myslela, že máme fakt pevné vztahy. Ale i tohle je asi potřeba zažít a něco se z toho naučit,“ mínila biatlonistka.