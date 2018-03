„Krásný zakončení sezony,“ raduje se Pančochová po bronzu ve slopestylu SP. Překonat chtěla jen sebe sama

Snowboardistka Šárka Pančochová skončila třetí ve slopestylu Světového poháru v italském Seiseralmu. Česká freestylistka se na stupně vítězů v této disciplíně v elitním seriálu dostala po dvou letech. "Je to krásný zakončení sezony. Do léta půjdu s pocitem, že to má smysl. Je to velká motivace pokračovat dál v tréninku a zlepšovat se v tricích," radovala se Pančochová.