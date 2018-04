MS v ledním hokeji: Nejproduktivnější český obránce Rutta reprezentaci neposílí, Chicago jej odmítlo uvolnit

„Dostali jsme od (generálního manažera reprezentace) Jirky Fischera esemeskou informaci, že ho neuvolnila organizace, takže Rutta na mistrovství světa nebude,“ řekl po dnešním tréninku týmu v pražské Tipsport Aréně asistent trenéra Jiří Kalous. „Nemáme bližší informace. Až budeme mluvit s Jirkou Fischerem, tak budeme vědět víc, ale teď je v Americe hluboká noc,“ dodal.

Odchovanec Písku Rutta si vybojoval hned po příchodu do zámoří z Chomutova místo v prvním týmu Chicaga. I kvůli zranění ale sehrál jen 57 z 82 utkání a připsal si 20 bodů za šest branek a 20 asistencí. Byl tak nejproduktivnějším českým bekem v sezoně NHL.

Loni v červnu podepsal s Blackhawks jako nedraftovaný volný hráč roční dvoucestnou smlouvu se základním příjmem 925 tisíc dolarů. Před měsícem si jeho služby Chicago pojistilo nově na rok na 2,3 milionu dolarů.

„Je to nepříjemné, protože Honza Rutta podával výborné výkony. Je velká škoda, že se nemůže zúčastnit. Další ztráta je to v tom, že je to pravoruký obránce do přesilovek. Je to citelné oslabení, ale samozřejmě se s tím musíme vyrovnat,“ doplnil Kalous.