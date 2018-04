Nejlepším fotbalistou Premier League je Egypťan Salah

Útočník Liverpoolu Mohamed Salah byl zvolen jako první Egypťan nejlepším fotbalistou anglické ligy. Svými hlasy o tom rozhodli sami hráči. Pětadvacetiletý reprezentant po letním přestupu z AS Řím vstřelil už 41 branek ve všech soutěžích, Liverpoolu pomohl do semifinále Ligy mistrů i k nynější třetí příčce v anglické soutěži.

Salah obdržel trofej na nedělním galavečeru v Londýně. V užší nominaci s ním byli Harry Kane z Tottenhamu, brankář David De Gea z Manchesteru United a trojice z Manchesteru City Kevin De Bruyne, David Silva a Leroy Sané. Ten byl vyhlášen nejlepším mladým hráčem ligy.

Salah v sobotu 31. gólem v sezoně vyrovnal střelecký rekord Premier League, na jehož vylepšení má ještě tři kola. Cenu převzal jen dva dny před soubojem svého současného a bývalého klubu. V úterý totiž Liverpool přivítá v úvodním semifinále Ligy mistrů AS Řím, odkud Salah před sezonou přestoupil za 42 milionů eur.

Toho, že ocenění získal jako první fotbalista z Egypta, si považuje. „Je to ohromná čest. A doufám, že nejsem posledním,“ řekl útočník, který před čtyřmi lety zamířil do Chelsea, kde se ale neprosadil a odešel hostovat nejprve do Fiorentiny, a pak do AS. Letos v lednu už byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Afriky za uplynulý rok.