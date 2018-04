Pět hráčů, trenéři i skaut. Co dělají poslední borci, kteří hráli za Česko na MS?

Po prvoligových hřištích běhá posledních pět českých fotbalistů, kteří si kdy zahráli na mistrovství světa. Poté, co tento týden profesionální kariéru ukončil David Rozehnal (37), zůstali tři v české první lize, jeden v anglické a jeden ve francouzské.

V červnu to bude už dvanáct let od chvíle, kdy Češi pod vedením kouče Brücknera naposledy měli možnost zahrát si aspoň v základní skupině MS. V Německu se tehdy dál nedostali, byť začali výhrou 3:0 nad USA. Následovaly porážky (obě 0:2) s Ghanou, pozdějšími mistry světa Italy a cesta domů. Z aktivních hráčů to pamatují jen Baroš, Čech, Jiránek, Plašil a Polák.

Jako poslední ukončil kariéru stoper David Rozehnal, který ještě na podzim hrál za Ostende nejvyšší soutěž v Belgii. Jako důvod uvedl rodinné problémy, kvůli kterým se přesunul zpátky do Olomouce – podle zpráv z jeho okolí jde o nemoc někoho z jeho nejbližších. S manželkou Petrou mají syna a dceru.

Většina z hráčů, kteří už dříve skončili, zůstala u fotbalu. Nejdál to dotáhli Pavel Nedvěd, viceprezident Juventusu, a Zdeněk Grygera, manažer Zlína a do budoucna obecně akceptovatelný kandidát na předsedu FAČR.

