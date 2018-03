Příprava na MS: Nominaci hokejistů doplnili Pavelka, Orsava, Tomášek a Kaut

Po zařazení osmnáctiletého Kauta jsou ve výběru čtyři nováčci. Debutovat v národním týmu mohou také obránce Jakub Galvas z Olomouce a útočníci Adam Musil ze San Antonia z nižší AHL a Matěj Stránský z Čerepovce z KHL.

Kaut, který reprezentoval na přelomu roku na mistrovství světa hráčů do 20 let, má za sebou druhou sezonu v extralize v dresu Pardubic. Ve 45 zápasech včetně play off si v ní připsal 21 bodů za 12 branek a devět asistencí.

Český tým bude trénovat v Tipsport Aréně do čtvrtka. Od neděle se pak přesune do Příbrami, kde sehraje ve středu 4. dubna a o den později duely Euro Hockey Challenge proti Švýcarsku.

V dalším týdnu se Češi vrátí k přípravě do Prahy, a pak se přesunou do Francie k dalším dvěma duelům EHCh (13. dubna v Amiens a o den později v Cergy). Následně budou Carlson Hockey Games v Pardubicích a generálkou před MS Švédské hry v Södertälje a Stockholmu (26.-29. dubna).

Šampionát v Dánsku se uskuteční od 4. do 20. května. Český tým do něj vstoupí 5. května duelem se Slovenskem, ve skupině A narazí také na Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Bělorusko, Francii a Rakousko.