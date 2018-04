Smutný konec brankáře Buffona v Lize mistrů. Nemáš srdce, ale odpadkový koš, řekl po prohře rozhodčímu

Juventus díky dvěma gólům Maria Mandžukiče a jedné trefy Blaise Matuidiho v Madridu nečekaně smazal manko 0:3 z úvodního domácího duelu. Když ale čtvrtfinále směřovalo do prodloužení, Oliver po souboji stopera Medhiho Benatii s Lucasem Vázquezem nařídil pro Real pokutový kop, ze kterého Cristiano Ronaldo v osmé minutě nastavení překonal již náhradního gólmana Wojciecha Szczesnyho a poslal obhájce trofeje do semifinále.

Na třiatřicetiletého sudího se před penaltou sesypali rozzlobení hráči Juventusu a Buffon byl překvapivě vyloučen - poprvé při svém 117. utkání v Lize mistrů. "Mohl jsem rozhodčímu v tu chvíli říct cokoliv, ale musel pochopit, jak obrovskou škodu napáchal," řekl Buffon v rozhovoru pro italskou televizi.

„Byla to desetina penalty. Rozhodčí něco viděl, ale byl to určitě diskutabilní zákrok, nic jednoznačného. V dané situaci tohle prostě nemůžete odpískat a zničit sen jednoho týmu. My v prvním utkání s Realem nedostali mnohem jasnější penaltu,“ přidal italský veterán.

Oliver podle něj vypjatý okamžik neunesl. "Je jasné, že nemůžete mít srdce, ale odpadkový koš. Pokud nezvládáte tlak a nemáte charakter řídit zápasy na takových stadionech, měl byste raději sedět na tribuně a jíst brambůrky," prohlásil Buffon.

Přes obrovské zklamání byl pyšný na skvělý výkon Juventusu, který v loňském finále elitní soutěže podlehl Realu 1:4. „Po prvním zápase jsme měli jen teoretickou šanci na postup, ale nechali jsme na hřišti absolutně všechno. Jsem hrdý, že jsem byl součástí tohoto mužstva. Samozřejmě teď ve mně převládá zklamání a hněv,“ upozornil rekordman v počtu startů za italskou reprezentaci (176).

„Real si ve dvou zápasech uhrál zasloužený postup, přeju jim to nejlepší a vždy pro mě byla čest proti takovému klubu nastupovat. Ale objektivně jsme měli hrát alespoň prodloužení,“ dodal Buffon, který po této sezoně nejspíš ukončí profesionální kariéru bez triumfu v Champions League.