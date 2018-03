Sportovní skandál roku: Australané brousili míček, kapitána to zničilo

Nyní již bývalý australský kapitán Steve Smith se před zraky celého kriketového světa sesypal a rozplakal. „Vím, že toho budu litovat do konce života. Je mi to celé líto, cítím se zničený,“ řekl na letišti po příletu do Sydney. „Bylo to selhání za mého vedení. Pokud z toho může vzejít něco dobrého, tak snad jen poučení pro ostatní,“ rozebíral vlastní prohřešek.

Co se stalo tak závažného? Australští kriketisté byli přistiženi při podvádění, když pálkaře Camerona Bancrofta natočily televizní kamery, jak během sobotního zápasu malým kouskem smirkového papíru obrušuje míček. Ten díky tomu mohl získat odlišné vlastnosti včetně jiné rotace, jež mohly Australanům proti soupeři pomoci.



Na vlastnosti míčku se v kriketu klade důraz. Je povolené ho leštit o oblečení, otřít ho schváleným ručníkem, nebo z něj odstranit bláto – ovšem pod dohledem rozhodčího. Australané se rozhodli pravidla obejít.



