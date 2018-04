Štíhlejší Kvitová se v Německu připravuje na těžkou bitvu: Na antuce je lepší vážit méně, ale dietu nedržím

Devět hodin si to v úterý štrikovala po německých dálnicích i okreskách Petra Kvitová směr Stuttgart. „Chytili jsme samé zácpy, pak jsme jeli po objížďkách, tam to taky stálo,“ povzdechla si. Na dlouhé a strastiplné zážitky se chystá dál. Víkendové semifinále Fed Cupu proti domácím Němkám, to je mač, ve kterém mohou sice Češky nasadit dvě hráčky z top 10, i tak nejsou podle Kvitové favoritkami. „Ono je to pro nás lepší, nemusíme být tolik ve stresu,“ usmála se pětinásobná šampionka soutěže.