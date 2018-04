Tenisté zkusí vybojovat návrat do Světové skupiny Davisova poháru v Maďarsku

„Je to bezejmenný soupeř s velice slušným prvním hráčem. Ale na druhou stranu určitě hratelný, přes kterého se chceme vrátit do Světové skupiny,“ řekl ČTK kapitán Jaroslav Navrátil. „Nizozemsko nebo Rakousko by byl mnohem horší los. Věřím v návrat do Světové skupiny,“ dodal první český hráč Jiří Veselý.

Současnou maďarskou jedničkou je šestadvacetiletý Marton Fucsovics. Veselý s 61. hráčem světa hrál jednou a výhrou v prvním kole před třemi lety nastartoval cestu za titulem na challengeru v Prostějově. „Udělal za poslední dobu velký posun. Hraje od základní čáry a má stabilní údery,“ řekl Veselý o Fucsovicsovi.

Kapitán Navrátil odhadoval, že se bude hrát na antuce. „Pokud zvolí antuku, tak budu rád a myslím, že to pro nás bude lepší,“ dodal Veselý.

Ze Světové skupiny Češi sestoupili loni podruhé v historii. O víkendu porazili na antuce porubské haly ve 2. kole evropsko-africké zóny Izrael 3:1 na zápasy. „Škoda, že se hraje venku, protože doma by to bylo lepší. Atmosféra byla výborná a rád bych si to co nejdříve zopakoval,“ řekl Veselý, jenž s účastí v baráži počítá.

Poprvé Češi klesli do nižší skupiny v roce 2005, ale hned v následující sezoně se vrátili. V letech 2012 a 2013 pak zásluhou Berdycha a Štěpánka zvedli nad hlavu pověstnou „salátovou mísu“. Obě opory už ale Davisův pohár nehrají.

S Maďarskem se Češi střetnou počtvrté v historii a mají pozitivní bilanci 2:1. Naposledy vyhráli v roce 1996 i za pomoci Petra Kordy. Maďaři tehdy opustili Světovou skupinu, do které se vrátili až letos. V 1. kole prohráli v Belgii.