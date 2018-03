Video v derby budí vášně. Trenéři se neradují po gólech. Bravo za fair play, jásal Šmicer

„Dali jsme tři góly, možná i víc. Po tom druhém už jsem se ale přestal radovat, jelikož jsem nevěděl, zda bude vůbec uznán," prohlásil po vypjatém utkání nový trenér Sparty Pavel Hapal.



V české lize se ještě nestalo, aby video rozhodlo o tolika zapeklitých situacích. Nutno říct, že sudímu Královci pomohlo k tomu, aby sporné momenty posoudil správně.

„Video vítám, ale některé situace nejsou dobře hodnoceny. Při prvním gólu Slavie si Stoch podle mě zpracoval míč rukou, ale nikdo to neposuzoval," nelíbilo se Hapalovi. „Při třetím byl Štetinův faul jasný, ale Tecl si pozici vydobyl držením Costy za dres. Někdo možná řekne, že to bylo vzájemné, ale podle mě ne. Video chce ještě vyšperkovat, aby byla rozhodnutí kvalitnější," dodal letenský kouč.



S tím ale nesouhlasil videorozhodčí Karel Hrubeš. „Situace jsme důkladně zkoumali. Při Stochově gólu podle nás nedošlo k hraní rukou. Před penaltou Tecl nefauloval protihráče, proto se pískala penalta,“ reagoval sudí, který má v Česku projekt videorozhodčích na starosti.



