Životní úspěch: Krasobruslař Michal Brezina si vylepšil rekord, na MS skončil desátý

Sedmadvacetiletý Březina vsadil na program s jedním čtverným skokem a vyplatilo se mu to. Za volnou jízdu získal 165,98 bodu, čímž o 2,3 bodu překonal osobní maximum z bronzového ME 2013. Byla to osmá volná jízda dnešního odpoledne a vynesla českého reprezentanta na závěr elitní světové desítky. Znamená to dvě místa pro české krasobruslaře na příštím MS.

Osmnáctiletý Chen za sebou nechal stříbrného Japonce Šomu Una o 47,63 bodu. Bronzovou medaili získal Rus Michail Koljada, pro něhož to byl první cenný kov z MS.