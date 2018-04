ANALÝZA: Bledý a vystresovaný Zuckerberg pod tlakem. Facebook brzy bude zralý k porcování

Čtyři hodiny včera američtí zákonodárci grilovali očividně vystresovaného Marka Zuckerberga, šéfa Facebooku. Tlak na něj je nyní obrovský. Obři pokuta od regulátora kvůli nedbalému nakládání s daty uživatelů je to nejmenší, co Facebooku hrozí. Kongresmani totiž včera natvrdo začali mluvit o věcech, které donedávna byly tabu. Například o tom, že by uživatelé Facebooku měli dostávat podíl na zisku z obchodů, které sociální síť díky jejich datům dělá.

Běžela třetí hodina jednání, při kterém členové právního výboru amerického Senátu kladli Marku Zuckerbergovi stále méně příjemné otázky. Slovo si vzal demokratický senátor Brian Schatz a vypálil otázku: „Když říkáte, že uživatelé vlastní svá data, proč nedostávají podíl ze zisků, které díky jejich datům generujete?“

V tu chvíli bylo na Zuckerbergově tváři vidět, že trpí. Schatz totiž otevřel doposud zapovězené dveře. Než položil svůj dotaz, mohl Mark Zuckerberg doufat, že se celý skandál kolem nedbalého nakládání se soukromými daty uživatelů „odbude“ pokutou a nápravou neuspokojivého stavu – anebo aspoň dostatečně přesvědčivým pokusem o ni. Od včerejšího senátního slyšení je jasné, že pokud to tak dopadne, bude mít Facebook a jeho zakladatel obrovskou kliku.

Schatz versus Zuckerberg

Demokratický senátor Brian Schatz je zajímavou postavou americké politiky. Je mu pětačtyřicet, v Senátu zastupuje Havaj. Profiluje se jako silný zastánce větší možnosti lidí přímo ovlivňovat politiku i mimo volební čas. Jeho veřejná vystoupení jsou ostrá jako břitva a diskuze uvnitř Demokratické strany naznačují, že by se docela pohodlně mohl stát uchazečem o prezidentský úřad.

Schatz byl včera v Senátu zřejmě nejnemilosrdnějším Zuckerbergovým „vyšetřovatelem.“ A zdá se, že ho jeho odpovědi, ostatně značně vyhýbavé a opravdu neuspokojivé, spíš naštvaly. „Nikdo v Americe není nad zákonem a mimo zákon,“ napsal na svůj Twitter ještě během senátního slyšení. „Nevím, jak to dopadne, ale buďme připraveni se mobilizovat,“ dodal potom. Pokud senátor Schatz zahájil nominační kampaň, našel si parádní platformu. A Mark Zuckerberg by se měl připravit na to, že když už se do něj Schatz „zakousnul,“ nepustí.

Senátní grilování se vyvinulo výrazně jinak, než jaký byl původní předpoklad. Samotná ochrana soukromí a zabezpečení toho, jak Facebook nakládá s daty svých uživatelů, tedy ještě na začátku týdne klíčová témata, ustoupila diskuzi o samotné podstatě podnikání sociální sítě. Jinak řečeno, místo aby se řešily konkrétní události, se tématem stala otázka jak se postavit k tomu, že Facebook obchoduje svoje uživatele.

Aktivisticky založený Schatz se kauzy chytil coby ryze politického tématu. V podstatě změnil celý narativ od obchodních a právních otázek směrem ke společenské diskuzi. Koneckonců, jako jeden z mála vrcholných amerických politiků není byznysmen, právník ani voják, ale filozof. Televize CNN konstatovala, že „Zuckerbergovi v Senátu zachránila krk technologická ignorance jeho členů." Možná to tak vypadá, pravda to ale není. Senátoři jako Schatz z technologického problému udělali politikum a to pro sociální síť znamená mimořádně nebezoečnou situaci. Politiky totiž nelze jednoduše přeprogramovat jako nějaký algoritmus.

Ani ryba, ani rak

Trh na vystoupení Marka Zuckerberga v Senátu reagoval kladně. Hodnota akcií sociální sítě vystoupila na pětidenní maximum, obchodovaly se za cenu kolem 165 dolarů za kus. Vzhledem k tomu, jak nejistě občas Zuckerberg působil, se tento vývoj dá interpretovat jako mírné uspokojení nad tím, že to nedopadlo hůř.

Otázka je, co se bude dít dál. Republikánský senátor Ted Cruz otevřel další mimořádně závažnou otázku. „Je Facebook neutrální platforma, nebo je to vydavatel, který uplatňuje své ústavní právo na svobodu slova?“ Zuckerberg Cruzovi dal obojakou odpověď: „Náš cíl není účastnit se politické diskuze, ale podrobněji odpovědět neumím,“ řekl.

Na senátoru Cruzovi bylo v tu chvíli znát, že ho tato odpověď nijak neuspokojila. Zuckerberg ve vlastním zájmu měl být razantnější a říct, že Facebook je neutrální. Republikáni totiž setrvale mají problém s tím, že celé Silicon Valley je politicky orientováno směrem doleva a jak v roce 2016 dokázal server Gizmodo, Facebook znevýhodňuje konzervativní uživatele.

Je klidně možné, že Zuckerberg svou snahou neříct nic, na čem by ho posléze senátoři mohli utopit, nadělal víc škody než užitku. Levicovému senátorovi Schatzovi „nabil“ svou zjevnou neochotou připustit, že by uživatelé mohli vypnout používání jejich dat pro cílení reklamy. Pravicovému Cruzovi tím, že Facebook odmítl definovat jako neutrální platformu.

Právě cílení reklamy se stane bodem, kolem kterého se do budoucna povede nejdůležitější diskuze. Facebook je na něm existenčně závislý. Inzerenti mu nebudou platit, pokud nedokáže reklamu poslat k požadované cílové skupině. Senátor Schatz se svým nápadem, aby uživatelé za svá data dostávali od Facebooku víc než jen bezplatné právo zdarma je odevzdávat, nakonec ještě není pro Zuckerberga nejhorší noční můrou. Tedy pokud do svého arzenálu nepřibere argumenty svého kolegy Chrise Coonse. Ten předložil šokující důkazy o tom, jak Facebook filtruje reklamy tak, že se nabídky na některé reality vůbec nezobrazují Afroameričanům nebo Hispáncům. Naopak teenagerům s poruchami příjmu potravy se zobrazují reklamy na přípravky na hubnutí…

Kdo se směje a kdo nikoliv

Mark Zuckerberg se celé čtyři hodiny odvolával na to, že spoustu problémů, za které ho senátoři kritizují, vyřeší nasazení umělé inteligence. Svoje „inkvizitory“ tím neuspokojil. „To bude za pět let, co ale budete dělat do té doby,“ ptali se ho. Odpovědi se nedočkali.

Zuckerberg zato odpověděl na jinou důležitou otázku. Vzhledem k tomu, že se v diskuzích o budoucnosti Facebooku objevuje varianta rozdělit ho s využitím existující protimonopolní legislativy, padla otázka: „Pane Zuckerbergu, je Facebook monopol?“

„V žádném případě ne,“ odpověděl zakladatel a šéf sociální sítě.

V tu chvíli se všichni rozesmáli. Jen jeden člověk se nesmál. Mark Zuckerberg. Zřejmě mu právě v tu chvíli naplno došlo, že to vše je jenom začátek.