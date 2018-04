Barrandov jako dezinformační TV? Je neobjektivní, tvrdí právník, ČT ve sporech může uspět

„Pokud Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) dospěje k závěru, že vysílání je neobjektivní a nevyvážené, čemuž mnohé naznačuje, měla udělit přiměřeně tvrdou sankci, byť nikoli likvidační. Pokud RRTV dospěje k tomu, že byl porušen zákon, měla by dostatečně razantně dát najevo, že byly překročeny mantinely, jejichž nerespektování nebude tolerovat,“ domnívá se v rozhovoru s INFO.CZ právník Aleš Rozehnal.

Zároveň tvrdí, že není škodlivé, pokud má médium vyhraněnou editoriální politiku. Problém podle něj nastává, když je součástí této politiky produkce nepravdivých zpráv, které ničí důvěru v základy demokracie.

ČT má šanci uspět

Na nepravdy ve vysílání TV Barrandov si stěžovala například Česká televize, jejíž hospodaření je častým tématem pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, kde o něm zazněla řada prokazatelných nepravd, aniž by byl dotčené straně dán prostor pro reakci nebo zazněl oponentní názor. Veřejnoprávní instituce sama pravidelně uváděla výroky majitele Barrandova a moderátora pořadu (A zároveň jeho jediného aktéra) na pravou míru. Využívala k tomu svůj twitterový účet a vydala také publikaci věnovanou ověřování faktů. V ní uvedla, že Soukup devatenáctkrát použil zavádějící a manipulativní tvrzení a osmnáctkrát nemluvil pravdu.

ČT následně prohlásila, že další útoky už bude řešit žalobou. Podle zjištění Hospodářských novin se na soud skutečně hodlá obrátit. „Asi si hodlají stěžovat na to, že v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa nezaznělo jejich vyjádření. Ten pořad nějaké vyjadřování se k faktům nepřipouští a žádný nárok na to nemají,“ komentoval to pro list Soukup, čímž se mimoděk vymezil proti základům žurnalistiky.

Podle Rozehnala může ČT ve sporu uspět. „Bude se týkat hranic, kde končí meze ospravedlnitelné kritiky České televize, jejíž postavení se blíží postavení orgánu veřejné moci. Z tohoto důvodu musí být ČT připravena na vyšší míru kriticismu než jiná média. Problém také bude, že ačkoli byla vyjádření, která zazněla v TV Barrandov, velmi negativní, byla zároveň obsahově velmi chudá, a tudíž bude komplikované posuzovat pravdivost těchto někdy až nesmyslně působících tvrzení. Přesto se domnívám, že žaloby šanci mají,“ praví advokát, který minulý týden promluvil na konferenci věnované falešným zprávám, kterou hostila Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

Také během ní přišel od publika dotaz na Barrandov. Mířil na spojování televize s dezinformačními médii typu Aeronet, která anonymně šíří konspirační teorie a proruskou propagandu. Toto připodobnění však není příliš časté, spíše se objevují srovnání s americkou stanici Fox News, jež ve vysílání propaguje konzervativní vidění světa a útočí na názorové oponenty.

Rozehnal navíc upozorňuje, že škatulkování a označování médií za dezinformační nepovažuje za efektivní. „Vytváření černých listin médií by mohlo vést k tomu, že na tom správném seznamu by se ocitly pouze zdroje informací schválené většinou nebo dokonce vládou,“ praví.

Na řadě je RRTV

Situaci kolem Barrandova má nyní v rukou RRTV. Rada zahájila s Barrandovem řadu správních řízení kvůli porušování podmínek vysílání. Kromě Kauz vyvolávají nevoli i politické debaty Aréna a Duel Jaromíra Soukupa. Diváci v jejich případě poukazují na zvýhodňování hnutí SPD a předsedy hnutí Tomia Okamury. Ten je zdaleka nejčastějším hostem pořadu. Zároveň je veřejně zřejmá jeho spřízněnost s majitelem televize Soukupem přinejmenším skrze okruh příznivců prezidenta Miloše Zemana, v němž se oba muži pohybují. Zcela viditelné to bylo například při finále prezidentské volby, kdy trávili čas v kruhu nejbližších přátel prezidenta.

Okamurovou účastí ve vysílání se zabývala i RRTV. Dospěla však k závěru, že protežování bylo pouze optickým dojmem. „Zatímco ostatní strany vysílaly různé zástupce, SPD reprezentoval pouze Tomio Okamura,“ prohlásil předseda Rady Ivan Krejčí.

„Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odložila již několik stížností, které poukazovaly na to, že by televize Barrandov v předvolební kampani zvýhodňovala nějakou stranu či kandidáta,“ dodala k tomu v prosinci tisková mluvčí Barrandova Marie Opálková.

Od té doby ale Rada posuzovala další prohřešky televize. V únoru například zahájila správní řízení kvůli zvýhodňování prezidenta Miloše Zemana v době předvolební kampaně. Televize podle ní v pořadu Aréna nedala prostor argumentům, které podporovaly Zemanova neúspěšného protikandidáta Jiřího Drahoše. Rada se zároveň hodlá ve správním řízení zabývat také zmíněnou kritikou České televize.