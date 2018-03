Cambridge Analytica po indicku. Premiér naváděl ke stažení aplikace a postaral se o obří skandál s daty

Indický premiér Nárendra Módí je známý propagátor a uživatel nových technologií, sociálních sítí a internetu. Na Facebooku a Twitteru má v kontaktech desítky milionů lidí, kteří pravidelně sledují. Před několika lety mu to ale přestalo stačit a jeho hinduistická nacionalistická Indická lidová strana (BJP) začala vyrábět pro své příznivce a podporovatele aplikace pro mobilní telefony. Od té, umožňující diskutovat nad projevy premiéra Módí, přes aplikace pro kontakty s místními poslanci a aktivisty až osobní aplikaci předsedy vlády. A na každém shromáždění premiér nebo jeho pomocníci vyzývali občany, aby si tuto aplikaci nainstalovali do svých mobilních telefonů.

Právě tato aplikace zvaná NaMo (NarendraModi.ni) je momentálně v Indii terčem kritiky, zejména odborníků na počítačovou bezpečnost a politických oponentů BJP, kteří obviňují premiéra Módiho z kradení dat a podvodu na voličích. Před několika dny totiž francouzský odborník na počítačovou bezpečnost Robert Baptiste zveřejnil údaje o tom, že NaMo získává osobní data uživatelů a posílá je americké firmě CleverTap. Ta se zabývá cílením reklamy na zákazníky. Ačkoliv se jejích zástupců ptali, zda je to pravda a k čemu údaje o uživatelích aplikace používá, nikdo neodpověděl.

Přitom nejde jen tak o nějaká data. Baptiste, původně vystupující na Twitteru pod pseudonymem Elliot Alderson podle jedné filmové postavy, dokázal, že aplikace posílá dál osobní údaje uživatele včetně jím pořízených fotografií. Aplikace získává mimo jiné záznamy o hovorech, místo, kde se uživatel nachází, a dokonce může zaznamenávat bez upozornění majitele telefonu zvuk z okolí a posílat ho dál.

Aplikaci NaMo si z obchodu Google Playstore stáhlo pět milionů uživatelů. Další ji získali jako předinstalovanou na levných mobilních telefonech dodávaných zákazníkům firmou Reliance JioPhone. Vůdcové BJP plánovali, že se jim podaří rozšířit aplikaci NaMo mezi minimálně 80 milionů uživatelů.

Představitelé BJP tvrdí, že o nic nejde a že odesílání dat do CleverTap sloužilo jen pro statistiku a analýzu dat, že šlo o podobné služby, jaké nabízí třeba Google nebo Facebook. „Nebylo to nic odlišného od toho, co dělá Facebook. Studuje zvyky uživatelů a pak jim nabízí odpovídající obsah,“ cituje list Financial Times Amita Malviyu, který je v Módího straně šéfem oddělení informačních technologií. Opozice, která BJP kvůli tomu kritizuje, trpí podle Malviyi „technologickým analfabetismem.“

V Indii neexistují zákony, které by dostatečně chránili uživatele před sběrem jejich dat politickými stranami nebo vládou či vládními činiteli. Všechny zákony jsou zaměřeny na ochranu dat před soukromými firmami a společnostmi.