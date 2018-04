Cambridge Analytica v praxi: Firma ovlivňovala volby lživým videem, kde muslimové řezali hlavy

Skandál okolo sociální sítě Facebook bobtná. Poté, co se ukázalo, že britská analytická společnost získala data násobně více uživatelů, než se původně předpokládalo, a vedení Facebooku přiznalo, že většina jich mohla být zneužita, dostalo se k britským poslancům video, které firma šířila před volbami v Nigérii a jímž se záměrně snažila ovlivnit výsledek hlasování. Veřejnost tak poprvé může více nahlédnout do způsobu, jakým způsobem pracovníci společnosti zasahovali skrze sociální sítě do běžného života voličů.