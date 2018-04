Čejková už za 181 tisíc měsíčně ministrovi radit nebude. Milek spolupráci ukončí do konce týdne

Deník Mladá fronta Dnes minulý týden přinesl informaci, že ministr zemědělství Jiří Milek si k sobě na ministerstvo jako mediální poradkyni přivedl bývalou moderátorku Mirku Čejkovou. Ta si za své služby měla účtovat až 181 tisíc korun měsíčně, a to navzdory tomu, že ministr měl k dispozici šestičlenné tiskové oddělení.

Proti tomu se ohradila nejen značná část veřejnosti, ale i premiér Andrej Babiš. „Ministrům jsem nařídil, že mají šetřit. Ale vypadá to, že to někteří nepochopili. Nařídil jsem panu Milkovi tu smlouvu zrušit,“ uvedl tehdy předseda vlády v demisi.

Ministr zemědělství v pondělí slíbil, že spolupráci s Čejkovou ukončí během tohoto týdne. „V pátek jsem na to už neměl čas a dnes jsem měl rovněž celý den jednání. Během tohoto týdne to vyřeším,“ uvedl ministr.

Milek se hájí tím, že na ministerstvu po svém příchodu zrušil několik nadbytečných pozic, čímž údajně měsíčně ušetřil přes půl milionu korun. „A paní Čejková vykonává práci, kterou potřebuji, a která předtím byla rozdělena mezi několik lidí,“ vysvětloval.

Propuknutí aféry s bývalou moderátorkou považuje za kampaň. „Bylo to celé vyvolané tím, že jsem oznámil, že budu zasahovat do Pozemkového fondu a do Lesů České republiky. Tam je ten problém,“ uzavírá Milek pro INFO.CZ.