Česko nestihne schválit novelu zákona pro ochranu dat, tvrdí Jourová

Česko zřejmě nestihne do 25. května schválit návrh novely zákona, která upřesní nová evropská pravidla pro ochranu osobních dat. Novinářům to dnes řekla komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová. Eurokomisařka měla na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě přednášku o novém nařízení EU o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR), které by mělo začít platit v EU 25. května a vedle firem a organizací se dotkne i živnostníků.

Z toho, co jsem tady dnes slyšela, si myslím, že se to nestihne. V takovém případě začne přímo platit GDPR. Zákon by musel být schválen ve zrychleném řízení," řekla Jourová. V EU mají zatím příslušný zákon jen dvě země, Rakousko a Německo. "Lze říci, že to všichni honí na poslední chvíli. Neříkám to klidným hlasem, ale taková je realita," dodala. Návrh zákona je na programu aktuální dubnové schůze Sněmovny.

GDPR není směrnicí, ale nařízením, které je automaticky použitelné bez nutnosti schvalování členskými státy EU. Státy ale mohou některá pravidla GDPR upřesnit formou národních zákonů.

Evropská komise zemím EU navrhla systémové a strategické řešení po skandálech s osobními daty na sociálních sítích jako facebook. "Základní filozofií GDPR je dát lidem zpět pod kontrolu jejich osobní údaje, to znamená zprůchodnit pro ně možnosti nejenom dát informovaný souhlas k využití dat, ale mít informace i o tom, jak se s údaji dál nakládá. To znamená jakýkoli pohyb dat má být podpořen souhlasem konkrétního člověka," vysvětlovala členka Evropské komise.

"Druhý účel GDPR je sjednotit pravidla v rámci EU, protože řada firem podniká přes hranice a sjednocení pravidel je velkým ulehčením pro mezinárodní byznys," dodala. Podle ní ubyde i případů úniků dat. "Už do do roka a do dne by ochrana dat konkrétního člověka měla být daleko silnější," slíbila eurokomisařka.

Nová právní úprava dává spotřebitelům právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, například pro účely přímého marketingu. Děti mladší 15 let budou nově potřebovat souhlas svých zákonných zástupců například k instalaci nebo využívání komunikační aplikace nebo sociální sítě. Návrh zákona nebrání svobodě slova.

Problém se zneužíváním osobních údajů to ale prý zcela nevyřeší, protože obchod s daty je velmi rozšířen. "Nesmíme ale dopustit, aby životně důležité věci, včetně veřejných služeb byly podmíněny tím, že budeme povinně dávat data, které dotyčný evidentně nepotřebuje," dodala.

Zavedení nového nařízení o ochraně osobních údajů GDPR podle některých firem a společností přinese problémy. Analytici se obávají, že náklady na software a lidskou práci spojené s dodržováním nového nařízení zvýší ceny výrobků a služeb, Seznam.cz zase nedávno oznámil, že kvůli GDPR ukončuje po 14 letech provozu službu Spolužáci.cz.