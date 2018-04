ČT natočila rozhovor s americkým astronautem na oběžné dráze. Provázela ho šestisekundová technická prodleva

„Hlásíme úspěch! Rozhovor s astronautem Feustelem je v plném proudu - a astronaut má na sobě českou vlajku!“ uvedl Hyde Park Civilizace dnes kolem 13:00 na twitteru. Podle České televize NASA vyčlenila v programu vesmírné posádky na rozhovor s ní 20 minut a Feustel si na jeho natáčení oblékl tričko s logem sta let česko-amerických vztahů a samostatnosti českého státu.

Ze začátku to byly trošku nervy - zpoždění 6 sekund je docela vidět! @Astro_Feustel, @DanielStach a @IndiraFeustel u přímého spojení s ISS: pic.twitter.com/rBD0iD4JHW — Hyde Park Civilizace (@hpcivilizace) 9. dubna 2018

Rozhovoru s Feustelem, který s sebou na oběžnou dráhu vzal postavičku českého Krtka, předcházela mnohaměsíční vyjednávání. Vedoucí dramaturgyně pořadu Hyde Park Civilizace Gabriela Cihlářová už dříve řekla, že Feustel od začátku s nápadem na televizní přenos souhlasil a podporoval ho při jednání s NASA, samotný přenos z orbity řešila televize s astronautem rok a půl.

Vysílání rozhovoru označila Cihlářová za technicky hodně náročné, protože vesmírná stanice je 400 kilometrů nad povrchem Země a pohybuje se rychlostí přes 27 tisíc kilometrů za hodinu. Při spojení s ní tedy není možné používat pozemní radioteleskopy, protože stanice je z pozemského pohledu vidět jen pár minut, než zmizí za obzorem. Signál proto putuje přes několik družic až do Nového Mexika, odkud ho do ČT poslal satelit Evropské vysílatelské unie.

Americký astronaut odstartoval ke své třetí vesmírné misi v březnu a na každou ze svých misí si s sebou bral předměty odkazující na Českou republiku, protože jeho manželka Indira má české kořeny. Vedle figurky Krtka z animovaného seriálu Zdeňka Milera má Feustel nyní u sebe i kopie dvou obrázků z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v židovském ghettu vytvořeném nacisty za druhé světové války v Terezíně. Krtka přitom vzal s sebou do vesmíru podruhé. Poprvé ho měl při své předcházející misi, kdy v roce 2011 při letu raketoplánu Endeavour STS-134 prožil na palubě ISS 16 dnů.

Na palubě kosmické stanice se astronaut ve volném čase zapojuje i do spolupráce s programem Do kosmu s Krtkem, který organizuje Astronomický ústav Akademie věd ČR a České kosmické kanceláře. Z oběžné dráhy již zaslal na web první fotku a měl by také třeba provést některé experimenty navržené českými studenty.