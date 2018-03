Facebook se stal tržištěm s falešným zbožím. Inzeráty bude hlídat i umělá inteligence

Před dvěma lety přidala společnost Facebook na své stránky novou funkci Marketplace (tržiště), která měla uživatelům na nejrozšířenější sociální síti usnadnit nákup a prodej nejrůznějšího zboží. Jak ovšem zjistil zpravodajský web Business Insider, služba se potýká s nemalým problémem. Jejím prostřednictví totiž lidé prodávají ostatním uživatelům padělky. Jasným poznávacím znamením takových nabídek je hlavně podezřele nízká cena, to ale kupujícího mnohdy neodradí.

Redaktoři Business Insideru tak na Facebooku bez větších obtíží nakoupili kromě falešných hodinek Rolex také kabelku Gucci nebo šperky od firmy Tiffany – tedy, tak to alespoň prodávající prezentovali. Novináři současně poukázali na to, že ochrana zákazníků je na této sociální platformě minimální. Prodejci falešných výrobků díky tomu našli místo, kde své zboží mohou bez větších potíží pouštět do oběhu.

Facebook se totiž při transakci chová pouze jako prostředník, který obchod nedojednává, ani nepřijímá platby. Pouze propojí prodejce s kupujícím. Přesto však ve svých obchodních podmínkách prodej podobného zboží zakazuje. Vzhledem k vysokému množství obchodů je však logické, že sociální síť může jen obtížně kontrolovat všechny podezřelé nabídky.

S problémem se Facebook snaží bojovat také pomocí umělé inteligence. Podle svých slov totiž pracuje na nástroji, který by falešné produkty dokázal sám identifikovat. Vedle toho spolupracuje firma vedená Markem Zuckerbergem také s nejčastěji kopírovanými značkami. Facebook svým uživatelům a dotčeným firmám doporučuje, aby inzeráty s očividně padělaným zbožím nahlašovali.

Aktivní je v této oblasti například šperkařská společnost Tiffany, jež v uplynulém roce pomohla se stažením tisícovek podvodných inzerátů. To je však pouhý zlomek celkového počtu problematických nabídek. Facebook totiž ve své zprávě uvádí, že za polovinu roku 2017 takových inzerátů odstranil na 200 tisíc.

Od svého uvedení v roce 2016 obliba Facebook Marketplace roste. Podle zprávy určené investorům používalo v roce 2017 tuto funkci 700 milionů uživatelů Facebooku a jen ve Spojených státech lidé prodávali 18 milionů kusů zboží. Kdyby přes servery Facebooku procházely i peněžní transakce z uzavřených obchodů, utržil by Facebook částku kolem 5 miliard dolarů (100 miliard korun).

Jaké příjmy Facebooku generuje zprostředkovávání obchodů v současné době, firma nesdělila. Facebook Marketplace je dostupný také v české lokaci sociální sítě.