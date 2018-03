Google „korumpuje“ vědce a neziskovky napříč celou Evropou, ti pak lobují za jeho zájmy

Google financuje akademiky a nejrůznější výzkumné organizace napříč celou Evropou, které mu pak pomáhají prosazovat jeho zájmy. Vyplývá to ze zprávy neziskové organizace Campaign for Accountability. Miliony eur rovněž odtekly nejrůznějším „think tankům“ v Německu, Velké Británii a v Bruselu, které prosazují, aby Google nebyl zasažen případnou regulací autorského či soutěžního práva.

Peníze od technologického giganta, který čelí opakovaným nařčením, že zneužívá svoje dominantní postavení na trhu, získal například nejmocnější bruselský think tank Centre for European Policy Studies (CEPS). Podpora směřovala i k berlínskému Humboldtovu institutu pro internet a společnost. Tato taktika má přitom jediný cíl. Odvrátit regulaci autorského práva, kterou zrovna projednává Evropská unie. Pro Google, který zbohatnul na obsahu jiných a s autorskými právy si příliš hlavu neláme, jde o klíčovou věc, jež mu může pomoci udržet obrovské zisky.

„Strategií Googlu je dát peníze několika málo institucím,“ uvedl pro server Politico šéf neziskovky, která zprávu zveřejnila, Daniel Stevens. „Pokud mohou znepřehlednit celou situaci tím, že odkazují na akademické studie, pomáhá to jejich cíli,“ dodal. Google podobná nařčení odmítá s tím, že jeho podpora vědeckým institucím je naprosto průhledná. Firma přitom napadá Campaign for Accountability z neprůhledného financování.

Zatím marná snaha

Peníze, jež Google investuje do lobbingu, ovšem zatím firmě příliš nepomohly. Technologický gigant je pod tlakem napříč celou unií a směřuje proti němu celá řada žalob a vyšetřování. Od Evropské komise Google dostal rekordní pokutu 2,4 miliardy eur, když zvýhodňoval některé své služby oproti konkurenci. Firma se sice odvolala, ale její stížnost nemá valnou šanci na úspěch.

Částky, které Google vyplácí vlivným neziskovkám, rozhodně stojí za pozornost. Berlínský think-tank takto získal celkem devět milionů eur a od té doby chrlí jednu zprávu za druhou ve prospěch americké firmy. Šéf Humboldtova institutu Wolfgang Schulz připouští, že peníze od Googlu jeho organizaci značně pomáhají, ale firma prý nemá vliv na výzkum. „Jsme extrémně transparentní,“ tvrdí Schulz.

V Británii Google poslal peníze organizaci READIE, což je think-tank, který provozuje nezisková organizace Nesta, jež má vazby na britskou vládu. Ta rovněž zveřejnila několik pro Google pozitivních studií, ale zejména organizovala „eventy“, kde se představitelé firmy měli možnost setkat s vlivnými postavami Evropské unie. Google získal přístup na některá velmi prestižní setkání, jichž se například zúčastnila i německá kancléřka Angela Merkelová.

Koupíme si Brusel

Velký vliv na unijní legislativu má i bruselský think-tank CEPS, v jehož čele stojí bývalý eurokomisař pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia. Jedním z klíčových zaměstnanců CEPS je i bývalý zaměstnanec Googlu a profesor na prestižním institutu postgraduálních studií College of Europe Andrea Renda. College of Europe přitom Google rovněž sponzoruje. Není tak překvapením, že CEPS vytvořil několik zpráv, které byly kritické k vyšetřování Googlu Evropskou komisí. „Dává to dobrou představu, jak velké internetové společnosti ovládají celou tuto debatu,“ uvedl Daniel Freund z Transparency International.