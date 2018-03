Google pomáhal likvidovat žurnalistiku. Teď ji zkusí pro změnu spasit

Společnost Google v průběhu tří let vydá 300 milionů dolarů na podporu kvalitní žurnalistiky. Google to uvedl na svém firemním blogu. Internetový gigant chce založením fondu na podporu novinařiny přehlušit pachuť faktu, že to byla právě obchodní politika Googlu a dalších velkých platforem, které výrazně napomohly ke vzniku současného stavu mediálního trhu.