Jak zastavit digitální vykořisťování? Dát Facebook pod veřejnou kontrolu, nebo ho rozdělit

Spisovatel a publicista Paul Mason pod dojmem z aféry Cambridge Analytica napsal pozoruhodně přímý text, ve kterém konstatoval, že současná půlbilionová hodnota Facebooku není odvislá od jeho ekonomických výkonů, ale od očekáváních investorů. Ti slyší na Zuckerbergovy vize vývoje, který bude založený na plošném využití možností strojového učení, neuromarketingu a umělé inteligenci. Cíl mise: extrémně efektivní zužitkování vytěžených uživatelských dat.

„Manažerům technologických firem je jasné, že aby se to mohlo stát, musely by se zásadně změnit vztahy mezi korporacemi, uživateli a státy, které mají celé prostředí regulovat. Současná situace je neudržitelná,“ konstatuje Paul Mason v textu, který vyšel na portálu Novara Media a na který upozornil Josef Patočka.

Kontrola patří uživatelům

Mason ve svých závěrech dospěl k tezi, že optimálním řešením kontroly nad bezbřehou manipulativní mocí, kterou Facebook a jeho korporátní zákazníci momentálně disponují, je zavedení veřejně spravovaného a kontrolovaného veřejného registru centrálních dat. Zaručené právo na odepření přístupu k vlastním datům by výrazně posílilo postavení uživatelů. Ti jsou v současnosti nejzranitelnějším článkem byznysově mocenské trojčlenky tvořené technologickými společnostmi, jejich korporátními klienty a právě lidmi, kteří slouží jako nevysychající zdroj dat, s nimiž lze nyní libovolně čachrovat.

Samozřejmě se nabízí možnost nechat pracovat neviditelnou ruku. Šíří se výzvy, aby lidé odešli z Facebooku, nejspíš jich dokonce i nějaký více či méně významný počet odejde, ale to není dlouhodobě funkční řešení. Facebook totiž podle zlatých pravidel toho, čemu se říká monopolní chování, okolo své vlastní sítě vytvořil ekosystém založený na systematickém kupování firem, jejichž produkty mohly Facebook ohrozit. Nejviditelnějšími akvizicemi tohoto typu byl instantní messenger WhatsApp a sociální síť Instagram.

Abychom byli spravedliví, monopolní a monopolizující trend není jenom záležitost Facebooku. Analogicky funguje Google, Amazon, Apple nebo Samsung. Jakékoliv střety těchto firem nemají nic společného se zdravou konkurencí, jde jen o boje o rozdělení dobytých byznysových území. Tyto boje se přitom vedou přesně v intencích chicagských gangsterů – a nic na tom nemění to, že se věc obejde bez stříleček a krveprolití.

Klíčová je nejpíš obří míra korupce. Jinak než korupcí si totiž nelze vysvětlit, že žádná vláda a žádná nadnárodní autorita neudělala nic pro to, aby monopolizaci a drancování trhu s uživatelskými daty zarazila, dokud technologické firmy ještě byly k poražení.

Rozstřelit Zuckerbergův monopol

Facebook lze považovat za zkušební bitvu o to, jestli uživatelská data budou patřit uživatelům, nebo zda budou uživatelé i nadále vystavení tomu, o čem lze bez výčitek svědomí mluvit jako o digitálním vykořisťování.

Zajímavou možností, méně drastickou a diskutabilní než postavení Facebooku pod veřejnou kontrolu, by mohlo být jeho rozdělení. Jakkoliv se tato teze zdá neuskutečnitelná, dějiny byznysu ukazují, že to je možné. Před zhruba sto lety se také tvrdilo, že nejde „rozstřelit“ třeba železářské monopoly. Ty spočívaly v tom, že ocelárny, výrobu kolejí, továrny na vlaky a tramvaje a samotné dopravce vlastnil jediný monopol. A přesto se to podařilo.

Rozdělení Facebooku by mohlo lidem umožnit, aby se svými daty nakládali stejně svobodně, jako třeba se svým bankovním účtem. Pokud by chtěli, prostě by je vzali a i se svým profilem by odmigrovali na sociální síť, která by jim nabízela lepší podmínky.

Digitální přítomnost je dobrý začátek

Potíž je v tom, že tento postup vyžaduje sebevědomou politickou reprezentaci. Tu momentálně nemáme. Čest výjimkám, jako je eurokomisař Pierre Moscovici. Ten tento týden představil myšlenku digitální přítomnosti. Členské země Evropské unie by podle ní mohly v budoucnu danit zisky velkých digitálních firem vytvořené na jejich území tak, aby tyto firmy přispívaly do veřejných financí podobně jako „kamenné“ a off-line podniky.

„Naše zastaralá pravidla z dob před zavedením internetu neumožňují členským státům zdaňovat ty digitální společnosti působící v Evropě, které zde mají zanedbatelné či prakticky žádné tradiční fyzické zastoupení,“ vysvětlil Pierre Moscovici. Taková situace podle něj oslabuje základ daně, což pro členské státy představuje „stále se zvětšující černou díru, ve které mizí veřejné příjmy“.

A právě příjmy možná budou to, co Facebooku v jeho stávající podobě. Kirsten Grind v deníku Wall Street Journal upozornila, že globální kapitál citlivě vnímá skutečnost, že se sociální síť ve své stávající podobě začíná razantně vymykat jakékoliv kontrole. S odkazem na svoje zdroje dokonce tvrdí, že velcí investoři jsou nakloněni rozdělení Facebooku. Nevede je k tomu samozřejmě lidumilství, ale nutnost chránit investice. Přesto v důsledku platí, že účel světí prostředky.

Ještě aby ne, když tržní hodnota Facebooku od pondělí klesá zhruba o třicet miliard dolarů denně.