Konec výhod pro Google, Apple či Amazon. Přes sto zemí chce shodu ve zdanění digitálních firem

Přes sto zemí se dohodlo, že budou spolupracovat na vytvoření společného mezinárodního postupu při zdanění nadnárodních digitálních firem. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by měla být dohoda hotová do roku 2020. Velké digitální společnosti jako Google, Apple a Amazon mají již roky možnost využívat stávající pravidla k tomu, aby si legálně snižovaly daně v některých zemích. A to vládám vadí.