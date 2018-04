Křetínského CMI zřejmě dál poroste: S Lagardère exkluzivně vyjednává o nákupu časopisů ve Francii

Společnost Czech Media Invest (CMI), kterou spoluvlastní miliardář Daniel Křetínský, ve Francii vyjednává o nákupu časopisů, včetně Elle a s ní spojených produktů. Skupina Lagardere Group ji v tomto udělila exkluzivitu. Člen představenstva CMI Daniel Častvaj to oznámil krátce poté, co společnost oznámila, že od Lagardére koupila rozhlasové stanice v Česku, Polsku, na Slovensku a v Rumunsku.

Mezi tituly, o kterých nyní CMI s Legardere exkluzivně vyjednává, patří Elle, francouzská webová verze tohoto časopisu, dále pak časopisy Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris a Public. Naopak zpravodajská divize (včetně Europe 1, Paris Match a Le Journal du Dimanche), stejně jako brand Elle s jeho mezinárodními licencemi, nejsou součástí této plánované transakce.

Transakce by by podle Častvaje mohla být podepsána v řádu několika týdnů. „Pro společnost Czech Media Invest by tato akvizice přinesla ikonický brand Elle s prokázanou dlouhodobou ziskovostí a tak přispěla k posílení růstové strategie. CMI považuje Francii za jeden z klíčových trhů," stojí v prohlášení.

V úterý společnost CMI oznámila, že od skupiny Lagardére kupuje za 73 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy Kč) rozhlasové stanice v Česku, Polsku, na Slovensku a v Rumunsku. K těm patří třeba Frekvence 1 a Evropa 2.

CMI prostřednictvím svých dceřiných společnosti Czech News Center a CN Invest dosud působila zejména v oblasti tisku. Vydává čtyři deníky, mezi nimi Blesk, Sport a Aha!, desítky časopisů, například týdeník Reflex nebo Svět motorů, a také webové tituly, včetně INFO.CZ. Společnost také vlastní dvě tiskárny a je lídrem ve vydávání knih a distribuce tisku.