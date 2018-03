Novinář ubil manželku kladivem k smrti. Soud v Dubaji ho teď poslal na deset let do vězení

Soud v Dubaji dnes poslal na deset let do vězení britského novináře Francise Matthewa, který loni v červenci kladivem ubil svou ženu Jane. Matthewovi, který v minulosti pracoval pro anglicky psaný deník Gulf News, hrozil až trest smrti, napsala agentura AP.

Ani Matthew ani jeho právník nebyli verdiktu u dubajského soudu přítomni. Advokát odsouzeného muže se následně nechal slyšet, že se proti rozsudku odvolá. Bratr zavražděné manželky se jednání účastnil a po vynesení verdiktu neskrýval své zklamání. „Naši rodinu zarmoutil verdikt vynesený nad Francisem Matthewem, Janiným vrahem. Domníváme se, že fakta jasně ukazují, že šlo o úmyslný zločin,“ uvedl Peter Manning v písemném prohlášení.

Podle dubajské policie byli muži zákona zavoláni do domu Matthewových 4. července loňského roku. Jane Matthewovou, která byla novinářovou manželkou více než 30 let, nalezli mrtvou. Její manžel jim tehdy tvrdil, že se do domu vloupali zloději, když on byl v práci, a jeho ženu zabili.

Během jednoho z pozdějších výslechů se ale přiznal, že ji zabil sám. Jak vypověděl, se ženou se pohádali kvůli tomu, že se ocitli ve finančních potížích a bylo třeba, aby se přestěhovali. Naštvalo ho údajně, když ho manželka nazvala „ubožákem“. Policistům řekl, že do něj manželka během hádky strčila a on si následně vzal do ruky kladivo, šel za ní do ložnice a dvakrát ji udeřil do hlavy. Žena na následky zranění zemřela.

Druhý den ráno se Matthew snažil navodit dojem, že v domě došlo k loupeži, odešel normálně do práce a kladivo pohodil do nedalekého odpadkového koše, uvedla policie. Podle bratra zavražděné ženy veškeré okolnosti činu nasvědčují tomu, že šlo o promyšlené kroky. „Jak sám uvedl, vzal si vražednou zbraň, kladivo, v kuchyni a nesl ji dvěma chodbami až do ložnice. Měl čas si svůj čin promyslet,“ uvedl Manning.