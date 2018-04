O2 chce zrychlit fixní internet. Do roku 2020 by měla minimální rychlost dosáhnout 50 Mbit/s

Technologie Wttx využívá pro pevné připojení v domácnostech mobilní signál. Operátor jí chce ve spolupráci s provozovatelem infrastruktury CETIN nasadit všude tam, kde mají zákazníci pomalou přípojku ADSL a její zrychlení na VDSL se ekonomicky nevyplatí. Do dvou let by mělo být Wttx dostupné pro milion domácností. Wttx navazuje na službu pevného bezdrátového internetu Air fix přes LTE, který O2 nabídla loni v březnu.

„Do dvou let chceme nabídnout pokrytí rychlým pevným internetem 99 procentům adres. Bez ohledu na technologii budeme nabízet stejné tarify,“ uvedl Hruška. V praxi to podle něj bude fungovat tak, že zákazník na konkrétní adrese poptá internet a prodejce O2 mu nabídne v rámci jednoho tarifu nejvhodnější technické řešení. Wttx by měla umožnit rychlosti připojení přes 100 Mbit/s, což v současnosti umožňuje i VDSL. U VDSL se počítá se zrychlením až na 250 Mbit/s.

O2 tak jde jinou cestou než konkurenční T-Mobile. Ten letos na začátku roku oznámil masivní investice do optických sítí vedoucích do domácností. Operátor chce mít během několika let milion optických přípojek. Podle Hrušky jde v případě pokládání kabelů do země o více nákladné a méně pružné řešení proti bezdrátovému internetu, přesto i O2 bude pokračovat ve zrychlování xDSL nebo budování optických přípojek tam, kde to dává smysl.

Se zavedením pevného mobilního internetu v loňském roce se výrazně zvýšil objem přenášených dat v síti vysokorychlostního internetu LTE, a to ze zhruba 2500 TB měsíčně na současných více než 7000 TB. Mezi lety 2017 a 2022 by se celkový objem dat v síti objem dat měl zvýšit 3,1 krát.

O2 letos plánuje stavbu 200 nových vysílačů LTE a kapacitně posílí 1100 stávajících základnových stanic. Zároveň letos počítá s testovacím provozem mobilní sítě nové generace 5G. Operátor zatím nerozhodl, co bude dál se sítí 3G, které postupně ubývají zákazníci. Někteří konkurenti již oznámili, že 3G vypnou.