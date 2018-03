Obří útok na soukromí uživatelů Facebooku. Firma pracující pro Trumpa měla zneužít miliony účtů

Britská firma Cambridge Analytica využívala privátní informace z víc než 50 milionů facebookových účtů při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016. Oznámil to dnes list The New York Times. Podle expertů jde o jeden z největších útoků na soukromí uživatelů facebooku.