Ovčáček hnal novináře do první linie, kvůli tweetům o Sýrii půjde na kobereček

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček o víkendu opět využil svůj twitterový účet k emotivním osobním útokům. Na konto spojeneckého útoku na Sýrii se opřel do novinářů a neziskovek, které posílal bojovat do první linie se zbraní v ruce. Vysloužil si za to kritiku a jeho nadřízený, kancléř Vratislav Mynář pro iDNES.cz potvrdil , že se Ovčáčkovými tweety bude zabývat.

Jiří Ovčáček tvoří se svým twitterovým účtem neodmyslitelnou dvojici. Kanál, který bez zřejmého klíče jednou slouží k prezentaci oficiálních stanovisek prezidenta a jindy k osobním výpadům hradního úředníka, se o víkendu zaplnil vzkazy k úderu USA, Francie a Velké Británie na pozice v Sýrii. Mluvčí konstatoval, že vojenské řešení je vždy až to poslední, a pak otevřel stavidla osobně laděným vzkazům:

„Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip?“

„Přestaňte tady planě žvanit a přejděte k činu. Zbraň do ruky a jděte bojovat do Sýrie!“

„Asad se třese hrůzou při představě, že proti němu vyrazí do boje místní bojechtivé osazenstvo Twitteru. Na Damašek!“

„Dost plkání na Twitteru. Vzhůru do boje!“

Tolik jen několik ze vzkazů, kterými Jiří Ovčáček odpovídal například na skutečnost, že spojenecký úder byl vedený v odvetě za chemické útoky proti civilnímu obyvatelstvu. Osobní výpady a přehlížení faktů neušly kritice, která zazněla například od humanitární organizace Člověk v tísni: „Pane Ovčáčku, nadšení nejsme, ale zatímco Vy nekorektně tweetujete, my už se sedm let staráme každý měsíc o čtvrt milionu civilistů přímo v Sýrii. A řadu našich kolegů to stálo život.“

Slovní smršť od mluvčího prezidenta republiky se dotkla i dalších uživatelů, kterým se vůbec nezamlouvalo, jak Ovčáček bez hlubších argumentů operuje s pojmem „válka“ a zlehčuje ho ve prospěch malicherných twitterových konfliktů. „Pane Ovčáčku, posílejte někoho do boje, až budete vědět, o čem mluvíte“ nebo „To, co si dovoluje mluvčí prezidenta, je hanba, která padá na hlavu jeho nadřízených,“ zaznělo od uživatelů, kteří podle svých slov mají osobní zkušenost z konfliktních zón.

Chápu Vaše rozhořčení. Leč ten pán to dělá z vůle svého šéfa, kterého většina národa zvolila prezidentem ČR. My na něj kompetenční vazbu nemáme. A když mu dám přes hubu (což by bylo jistě na místě), bude se o mě zase psát, “že jsem ztýral nevinného mladíka za otevřenou kritiku”. https://t.co/oRImac3Uzx — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 14. dubna 2018

Jak informuje iDNES.cz, přání bylo vyslyšeno. Ovčáčkův nadřízený, hradní kancléř Vratislav Mynář se celou věcí hodlá zabývat, ačkoli je otázkou, zda to může přinést reálné důsledky. „...Díky dobrému jménu Pražského hradu se samozřejmě podívám nebo si nechám vytáhnout tweety pana Ovčáčka a podívám se na to, k čemu vyzývá,“ odpověděl kancléř na dotaz novinářů s dodatkem, že posouzení toho, co je přes čáru, bude na prezidentu Zemanovi. Ten je známý svou nenávistí vůči novinářům a aktuální zásah v Sýrii v rozporu s většinovým postojem Západu kritizoval.