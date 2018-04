Ruský soud opět utáhl šrouby. Zakázal populární aplikaci Telegram, nechtěla zpřístupnit komunikaci uživatelů

Ruské úřady včetně tajné služby FSB argumentovaly bezpečnostními hledisky. Aplikace podle nich de facto podporuje terorismus, protože útočníkům umožňuje pohodlnou komunikaci.

Telegram skutečně bývá využívaný extremisty po celém světě včetně žoldáků samozvaného Islámského státu. Vyhovuje jim jeho relativní anonymita a možnost šifrovat a mazat zprávy. Ze stejných důvodů je ovšem nástroj vítaným pomocníkem v zemích, kde je ke svobodě slova nepříjemně daleko a kde má opozice oprávněné důvody k obavám. Konkrétně v Rusku to znamená například blogy a diskuzní skupiny, které by ve veřejném prostoru jinak neměly šanci přežít.

Cenzorní a dohledový úřad Roskomnadzor se proto před časem obrátil na soud. Telegram dostal dva týdny na to, aby úřadům otevřel jakási „zadní vrátka“ a nechal je kontrolovat, o čem si lidé píšou. Zástupci sítě to odmítli, podle nich to ani nebylo technicky možné.

Roskomnadzor poté žádal, aby zákaz aplikace začal platit okamžitě. „Informace šířené skrze Telegram můžou obsahovat extremistickou a teroristickou tematiku a to může ohrožovat Rusko či jeho obyvatele včetně uživatelů samotných,“ citují ruská média zástupkyni úřadu.

Podle webu Moscow Times líčení trvalo 20 minut a obhájci Telegramu u něj nebyli přítomní. Soudce podle serveru uvedl, že přístup k aplikaci bude „omezen“. Nakolik a na jak dlouho, není zřejmé.

Síť, která vznikla v roce 2013, se těší globální popularitě a rychlému růstu uživatelů. Denně jich v posledních dvou letech přibývaly stovky tisíc a jejich celkový počet v březnu překročil 200 milionů. Každý den si pošlou přibližně přes 15 miliard zpráv.