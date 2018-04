Skandál s daty je pro nás budíček. Evropská unie bude Facebook bedlivě sledovat, slibuje Jourová

Eurokomisařka Věra Jourová dnes ujistila, že Evropská unie bude bedlivě sledovat, jak Facebook dodržuje nová unijní pravidla na ochranu soukromých údajů. Jourová vpodvečer zhruba půl hodiny telefonicky hovořila s provozní ředitelkou Facebooku Sheryl Sandbergovou a rozhovor, v němž se ptala na řadu otázek týkajících se skandálu kolem úniku dat o uživatelích sociální sítě do analytické společnosti Cambridge Analytica, označila za konstruktivní a otevřený.

Facebook dostala do problémů zpráva, podle které analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů této sítě a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg přiznal, že firma chybovala. Omluvil se uživatelům a slíbil zvýšit kontrolu přístupu internetových vývojářských firem k uživatelským datům.

Jourová dnes řekla, že jí zvlášť záleží na tom, aby unijní občané zasažení skandálem dostali odpovídající informace. "Od Facebooku jsem se dověděla, že tento týden začali lidi informovat," uvedla.

Sandbergová prý Jourové potvrdila, že by mohlo existovat více aplikací, které sbírají osobní údaje o uživatelích facebooku a jejich přátelích. "Vyzvala jsem Facebook, aby podnikl všechny nezbytné kroky ke zmírnění jakýchkoli negativních důsledků pro uživatele v budoucnu. Byla jsem informována, že Facebook chystá rozsáhlou prověrku všech dotyčných aplikací, ale že to zabere mnoho času," sdělila dále komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele.

Jourová řekla, že vyzvala Facebook, aby plně spolupracoval s evropskými vyšetřovateli, a to i na nejvyšší úrovni americké společnosti. Sandbergové přitom řekla, že Zuckerberg by měl přijmout pozvání do Evropského parlamentu.

Jourová uvedla, že se Sandbergovou jednala o budoucích krocích. EU podle ní bude bedlivě sledovat, jak Facebook dodržuje nová evropská pravidla pro ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR), která mají v celé Evropské unii jednotně platit od 25. května.

"Také jsme diskutovaly o širším tématu dopadu na demokratické procesy a budoucí volby," poznamenala Jourová. "Paní Sandbergová mě informovala, že Facebook pracuje na zlepšení transparentnosti politické reklamy, a projevila ochotu spolupracovat s unijními regulátory na všech těchto tématech," dodala komisařka.

"Sociální média mají velkou moc; já chci, aby také byla velmi odpovědná. Toto je budíček a přichází ve chvíli, kdy mají v Evropě začít fungovat silnější práva a silnější vymahatelnost ochrany dat," doplnila Jourová. Evropská komise a Facebook spolu budou komunikovat i nadále.

Šéf Facebooku Zuckerberg potvrdil, že tento týden společnost začala uživatele informovat, zda se jejich data dostala do souboru zneužitého firmou Cambridge Analytica. Okolnosti skandálu vysvětloval v americkém Senátu i ve Sněmovně reprezentantů a ujistil, že komunikační síť bude regulována. Pokud jde o nová evropská pravidla pro ochranu osobních údajů, bez dalších podrobností ubezpečil, že kontrolní mechanismy facebooku se novému nařízení přizpůsobí.