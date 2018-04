Spolužáci.cz končí. Seznam v září vypne sociální síť pro studenty

Služba byla spuštěna v listopadu roku 1999, její ukončení tak nastane téměř po 19 letech. Za dobu svého fungování si našla mnoho příznivců a i přes klesající návštěvnost na web v březnu dle NetMonitoru zavítalo na 320 tisíc návštěvníků. Počet nových uživatelů se ale dle Seznamu neustále snižuje.

S ohledem na blížící se Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) by bylo nutné do služby zavést změny, které by znamenaly přepsání celého webu, což se v této chvíli firmě nevyplatí.

„Pokles nových uživatelů jsme na Spolužácích začali pociťovat v roce 2015. Ačkoli měla služba původně sloužit zejména pro žáky a studenty, používali ji spíše absolventi, kteří skrze ni udržovali vzájemné kontakty,“ vysvětluje Veronika Prokopová, produktová manažerka služby Spolužáci.cz.

