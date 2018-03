Únik dat na Facebooku: Aféra povede ke zrychlenému přijímání regulací, míní Jirák

Podle mediálního experta Jana Jiráka kauza povede i k rychlejšímu zavádění právní regulace. To ostatně naznačila i česká eurokomisařka Věra Jourová. „Nechceme toto v EU a podnikneme všechny možné právní kroky, včetně přísnějších pravidel na ochranu dat a silnějšího prosazování těchto zásad v rámci obecného nařízení o ochraně osobních údajů,“ uvedla komisařka pro deník Financial Times.

„Potíž bude v tom, že takováto opatření budou maximálně nadregionální povahy, tedy například na území Evropské unie, zatímco sítě jako Facebook jsou globální,“ argumentuje však Jirák. „Na druhou stranu považuji za pravděpodobné, že zesílí ochota sociálních sítí k samoregulaci. Důvod je jednoduchý: řada inzerentů operuje také na globální úrovni a budou chtít záruky, že inzerují v kredibilním prostředí,“ reaguje pro INFO.CZ Jirák.

Navzdory tomu, že aféra během prvních dvou dní odmazala z tržní kapitalizace Facebooku 50 miliard dolarů – sumu hrubého domácího produktu Chorvatska – podle Jiráka je nepravděpodobné, že by to mělo pro sociální síť trvalejší následky. „Myslím, že zpomalení přílivu uživatelů, natož jejich odliv, tato kauza nezpůsobí. Může zvýšit ostražitost inzerentů, ale to těžko bude něco trvalého, takže ani příjmy to významně neohrozí. V součtu se zdá, že trvalé ublížení asi nejspíš nenastane,“ říká Jirák.

Aféra propukla ve chvíli, kdy novináři přinesli zprávy, že společnost Cambridge Analytica –firma zabývající se sběrem a analýzou dat pro předvolební kampaně – veskrze tajně získala údaje o desítkách milionů uživatelů facebooku.

Zjištění pak mohla účelově a zřejmě v rozporu se zákony v roce 2016 využít při spolupráci s volebním týmem Donalda Trumpa. K datům jí dopomohla aplikace osobnostního kvízu vytvořená akademikem Alexandrem Koganem, který se společností spolupracoval.