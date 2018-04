Unikátní pohled do nitra českého Googlu: Každý má právo na fake news

Podle vydavatelů Collinsova výkladového slovníku se výrazem roku 2017 stalo spojení „fake news“. Falešné zprávy a dezinformace přitom hýbou společností nejen ve světě, ale i v Česku. To se potvrdilo i před letošními prezidentskými volbami, kdy se na internetu vyrojila řada hoaxů, která se snažila očernit kandidáty volby. K šíření nepravdivých a manipulativních zpráv pomáhají přitom nejen sociální sítě, ale i vyhledávače, které mnohdy texty manipulativních zpravodajských serverů čtenářům nabízejí. Ačkoli zástupci Facebooku i Googlu opakovaně tvrdí, že dezinformace cítí jako nebezpečí, proti kterému chtějí bojovat, o „boji“ mají možná trochu zvláštní představy. Google totiž opakovaně zařazuje do výsledků vyhledávání na přední pozice web Sputnik, který platforma Evropské hodnoty označuje za tvůrce dezinformací a manipulací. A vyhledávač nehodlá jeho nabízení čtenářům nijak omezit.

„O zařazení do Zpráv Google mohou zažádat všichni vydavatelé online obsahu, a pokud dodržují pravidla této platformy, jsou do výběru zařazováni,” uvádí pro INFO.CZ PR manažerka Googlu pro Česko a Slovensko Alžběta Houzarová. Právě ve Zprávách Google (Google News), které vyhledávač v podobě tří textů umisťuje před samotné výsledky vyhledávání, se web Sputnik objevuje. A byl tam také v den prezidentských voleb, jak jsme informovali v tomto článku, kdy se objevil v pátek 26. ledna právě v Googlem doporučených zprávách a vydržel tam až do zhruba sobotního poledne. Pokud tak uživatelé hledali informace o volbě prezidenta, nabídl jim Google ve výsledcích link na web, který má sídlo v Moskvě a podléhá státní ruské informační agentuře Rossia Segodňa.

Google nechce být cenzorem, dezinformační weby upozaďovat nebude

V době strachu z hybridní války a možné ruské propagandy a ovlivňování voleb je upřednostňování platformy označené za tvůrce manipulací ve výsledcích vyhledávání poměrně sporné. Podle Googlu ale není důvod stránku nějak ve vyhledávání omezovat právě proto, že dodržuje podmínky a pokyny pro publishery v Google News a nezamlčuje informace o svém vlastníkovi a účelu. A to Sputnik skutečně na svém webu v sekci O projektu uvádí. Je možná ale naivní se domnívat, že čtenáři si před sdílením nějaké zprávy ověřují její pravdivost, nebo zjišťují jejího vlastníka. Dle výzkumu agentury STEM z roku 2016 věří dezinformacím čtvrtina Čechů. Trend nepátrání po zdroji informací potvrzují i čísla z ankety projektu Zvol si info, podle které 20 % středoškoláků nepovažuje zdroj informace za důležitý.

„Misí Googlu je organizovat informace z celého světa a poskytovat užitečné a relevantní výsledky. Fake news, které v našem pojetí představují urážlivý, nenávistný nebo jasně zavádějící obsah, clickbaitové a senzacechtivé zprávy či nepodložené konspirace, nejsou ani relevantní ani užitečné. Náš úspěch je závislý na tom, aby uživatelé důvěřovali výsledkům, které jim poskytujeme, a dále používali naše služby. Proto tuto problematiku bereme velice vážně,“ tvrdí Houzarová. Google ale nechce s dezinformacemi bojovat tak, že je bude potlačovat ve svých výsledcích vyhledávání. Důležité je prý totiž nabídnout uživatelům informace z různých pohledů a firma údajně nechce být cenzorem a arbitrem, aby určovala, které články mají čtenáře zajímat a které by číst neměli.

Co najde Čech, který hledá info o Putinovi? Ruskou propagandu

Ukazuje se to i nyní, více než dva měsíce po volbách, kdy se Sputnik opět ve výsledcích vyhledávání objevuje, a to na dotaz „Putin“, kdy vyhledávač nabízí článek webu jak v doporučených Google News, tak na čtvrté pozici ve výsledcích vyhledávání. Pokud český uživatel hledá informace o ruském prezidentovi, na předních pozicích se mu zobrazí zprávy de facto schválené Kremlem.

Výsledky Googlu na dotaz "putin" 3. dubna dopoledneautor: Info.cz

Houzarová srovnává situaci Sputniku s ruskou zpravodajskou stanicí Russia Today (RT), která je také financována státem a obviňovaná z podjatosti a propagandy. „RT News jsou pro mnoho uživatelů z celého světa oblíbeným zdrojem zpráv. Je možné je najít nejen na Googlu a YouTube, ale často se s nimi setkáváme i mimo tyto platformy, například na britských Sky News i na dalších online serverech. Vnímáme živou veřejnou debatu o zaujatém pohledu RT News. To však může platit i o mnoha dalších zdrojích zpráv. Pro RT News, stejně jako pro všechny ostatní uživatele, platí naše pravidla a videa a články, která je porušují, jsou odstraňovány,” vysvětluje PR manažerka. Pokud tedy web zažádá o zařazení do přehledu Google News a neporušuje pravidla například o uvádění vlastníka, nebude ho Google nijak ve vyhledávání omezovat.

Tento postup se ukazuje i na vývoji kauzy z roku 2016, kdy Google na dotaz, zda se skutečně stal holokaust, nabízel jako první odkaz na rasistickou stránku Stormfront, která jej popírala. Ta ale ani nyní po kajícném přiznání chyby z vyhledávání nezmizela. Na dotaz „did holocaust really happen“ ji vyhledávač dnes (3. dubna 2018) stále zobrazuje na čtvrtém místě.

Google chce důvěryhodné a manipulativní zprávy označovat. V Česku firmě ale zatím chybí partner

Slova Googlu o boji proti fake news nicméně nejsou úplně planá. Firma zprovoznila u Google News doplňkovou službu Fact checking tag. Doplněk funguje zatím především ve Spojených státech a Velké Británii, kde jej firma otestovala a rozhodla se, že jej rozšíří celosvětově. Prakticky jde o doplnění vyjádření nezávislých organizací, které se specializují na ověřování pravdivosti zpráv. U jednotlivých výsledků v Google News se tak objevuje posouzení těchto organizací k pravdivosti či případně zavádějícímu obsahu jednotlivých zpráv, které uživatelům může napovědět, zda je nabízená zpráva důvěryhodná či nikoli.

„Fact checking ve vyhledávání a Zprávách Google je jedním z mnoha způsobů, kterým této komplikované problematice čelíme. Našim cílem je rozšiřovat jej na co nejvíce trhů,” potvrzuje Houzarová. V České republice toto nezávislé ověřování zatím nefunguje a firma teprve hledá organizaci, se kterou by mohla na posuzování česky psaných zpráv spolupracovat. Vzhledem k počtu zpravodajských webů a objemu vyprodukovaných textů by muselo pravděpodobně jít o rozsáhlou organizaci s dostatečným zázemím, protože ověřovat týden staré zprávy kvůli nedostatku kapacity by zřejmě postrádalo smysl.

O místo ve vyhledávání dezinformační weby nepřijdou, o peníze z reklamy možná ano

Kromě fact checkingu firma umožňuje také inzerentům služby AdWords určit, na kterých stránkách se jejich reklama může objevovat a mohou tak zamezit možnosti dezinformačních webů vydělávat na reklamě. „Abychom odstranili ekonomickou motivaci pro tvorbu fake news, aktualizovali jsme naše pravidla pro zavádějící obsah ve službě AdSense. Kvůli porušení těchto pravidel byly z naší sítě vyloučeny již stovky webů,“ dodává Houzarová. Google se tak snaží omezit peníze, které díky její službě AdWords dezinformačním webům přicházely.

Firma se také rozhodla věnovat peníze na podporu kvalitní žurnalistiky. „Digital News Initiative je projektem, na kterém spolupracuje Google a evropští vydavatelé. Jeho cílem je podpořit digitální novinařinu, zvýšit její kvalitu a s pomocí technologií a inovací vytvořit udržitelný zpravodajský ekosystém. Nyní jsou aktuální přihlášky pro 5. kolo tohoto projektu, přičemž v posledních 4 kolech jsme podpořili celkem 461 ambiciózních projektů online a datové žurnalistiky v celkem 29 zemích. V ČR jsme podpořili zatím 9 projektů, mezi které jsme rozdělili více než milion eur,“ vysvětluje PR manažerka firmy.