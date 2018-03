Útok jako od Zemana jsem ve funkci ještě nezažil, říká šéf ČT Dvořák. A TV Barrandov? Zcela proti zákonům

Miloš Zeman nedávno uváděl, že by si velmi přál personální změny v České televizi a poslance nabádal, ať nadvakrát neschválí zprávu o hospodaření ČT. Vnímáte to tak, že své útoky stupňuje?

Je to nestandardní, že by politik řešil to, kdo sedí v čele veřejnoprávní instituce. Za těch 6,5 roku, co v ČT jsem, jsem takový přímý a osobní útok zatím nezažil. To, že jsem slyšel z kuloárů, že někomu úplně nevyhovuje moje osoba, nebo osoby dalších ředitelů, kteří tady v ČT pracují – ať už ve zpravodajství, ve výrobě nebo v přípravě nových pořadů, to jsem slyšel několikrát. Ale že by to bylo takhle přímo řečeno a že by ten způsob byl takto prezentován, to je poprvé.

Co říkáte na kritiku, které ČT čelí ohledně svého údajně nešetrného hospodaření ČT?

ČT je v nejlepším ekonomickém stavu za posledních 10 let, daří se nám nejen vyrábět to, co se od nás očekává, daří se nám provozovat televizní kanály i takovým způsobem, že jsme v některých případech nejsledovanější v Evropě. Ať už je to v oblasti dětského, sportovního či zpravodajského kanálu. A zároveň daří se nám udržovat financování přesto, že se nemění žádným způsobem koncesionářský poplatek. To si myslím, že je strašně důležité a taková stabilita nikdy v ČT nebyla.

Kritikem ČT a jejího hospodaření je také šéf soukromé TV Barrandov Jaromír Soukup. I on ČT nařkl, že není nestranná. Jak vy naopak vnímáte, že do jeho pořadů opakovaně chodí právě Miloš Zeman, Tomio Okamura či Andrej Babiš?

(Směje se – pozn. redakce) Zeptejte se Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jak to hodnotí. Já si myslím, že televize Barrandov funguje zcela proti liteře zákona. Zákon říká, že nejenom veřejnoprávní, ale i komerční média musí dodržovat zásady objektivity a vyváženosti a já tam tu vyváženost vůbec nevidím. A to, že si někteří politici vybrali zrovna tento způsob prezentování? Možná proto, že jim vychází vstříc, že se nesnaží informovat diváky vyváženě, ale že působí trochu jako propaganda.

Co říkáte na Soukupovy výtky ohledně zveřejňování smluv České televize, kdy mluví o údajném „zbabělém začerňování“ smluv?

Já se z pozice Jaromíra Soukupa nedivím, že tlačí na to, abychom zveřejňovali kompletní smlouvy. On je sice moderátor řady pořadů, ale vedle toho je i majitel komerční televize. A proto by se mu velmi hodilo, aby viděl, za kolik vyrábíme, za kolik jsme schopni nakupovat pořady od zahraničních televizí a kolik platíme našim dodavatelům, protože to je významná konkurenční informace, kterou by mohl využít, možná i zneužít.