„Už nebudu pomáhat uprchlíkům.“ Slovák obdivující Rusko pobláznil Čechy staronovým hoaxem

„Naše velké nákladní auto je materiálem naplněno až po střechu. Máme potraviny, ovoce, teplé oblečení, balenou vodu, hygienické potřeby, léky, boty, přikrývky a.j. Hledáme nějakého odpovědného šéfa, kterému materiál chceme předat. Miro obchází už asi potřetí celý objekt a nikde nikdo,“ píše se v úvodu textu s názvem „Jeden den v utečeneckém táboře. Změnil jsem názor. Už jim nebudu pomáhat!“

Článek vypráví údajný příběh pracovníků firmy Formy Tachov a tří nejmenovaných studentů pražské ČVUT. Ti se měli vydat s pomocí do uprchlického tábora Nickelsdorf v Rakousku. Jeho autorem má být project manager společnosti Ing. Jiří Hubáček.

Hoax využívá stereotypní tvrzení o migrantech z Maroka, kteří nabízenou pomoc odmítají. Chtějí jen značkové věci, české výrobky jim nejsou dost dobré a místo shánění práce či vzdělávání se chlubí plány na zneužívání sociálních dávek.

Text je naprosto ukázkovým příkladem falešné zprávy. Pracuje nejen se stereotypy, ale také subjektivním popisem nepodloženým žádnými fakty či fotografiemi z místa a zjevné lži kombinuje se skutečnostmi. Je například pravdou, že přes rakouskou vesnici Nickelsdorf nedaleko hranic s Maďarskem přecházely v době vrcholící migrační krize statisíce běženců. Jenže nikdy zde nebyl oficiální uprchlický tábor. K textu je přitom přiložena mapa takových zařízení v Česku.

Informace v příspěvku jsou neověřitelné. Že jde o hoax ale dokládá vyjádření firmy, která měla pomoc pro migranty organizovat. „Formy Tachov nemají s touto zprávou nic společného. Po prošetření jsme zjistili, že náš kolega Jiří Hubálek (bez titulu ing.) funkcí Project manager uvedenou zprávu obdržel mailem a přeposlal ji na více adres dále. To provedl z firemního mailu, kdy při odpovědi, přeposlání atd. vždy automaticky nabíhá jméno, funkce, kontakty a adresa naší společnosti,“ citoval před dvěma lety jednatele podniku Pavla Hvizdoše Tachovský deník. Hvizdoš dodal, že jeho firma žádný náklad pro běžence nezařizovala.

Slovenský bojovník za Rusko

Novým šiřitelem je facebookový profil Eugen Oněgin. Jde o alter ego Slováka Libora Mačuchy, který začal podle svého příspěvku využívat, když dostával zákazy publikování. Facebook tak trestá účty, které se provinily proti jeho pravidlům. K jejich dodržování se každý uživatel zavazuje už při registraci.

Mačuchův záložní profil ožil po sedmi letech nečinnosti letos v březnu krátce po smrti slovenského novináře Jána Kuciaka. Ta spustila vnitropolitickou krizi, která vedla až k pádu premiéra Roberta Fica a ministra vnitra Roberta Kaliňáka. Právě politika na Slovensku a v Česku tvoří převážnou většinu příspěvků na obou Mačuchových účtech – primárním i záložním.

Další výraznou složkou je obhajoba kroků Ruska nebo – během olympiády – vyjadřování podpory ruským sportovcům. Zákazem startu či diskvalifikací se jim Mezinárodní olympijský výbor podle něj snažil uškodit, ačkoli o jejich dopingu neměl důkazy. Na profilu se skutečným jménem kromě toho sdílí například i archivní titulní stranu Rudého práva s titulkem „Povaleči z kaváren – Marš do pražských továren!“. Mačucha k tomu dodává, že to „plnohodnotně platí i pro slovenské povaleče z kaváren.“

INFO.CZ se pokoušelo ze slovenským šiřitelem hoaxů spojit. Kontaktovalo ho na obou jeho profilech. Do vydání textu však nereagoval.

Není to pravda, ale mohla by být

Jím sdílený příspěvek o cestě do uprchlického tábora ale na sociální síti prorazil. Jen z Mačuchova alternativního profilu jej během jednoho týdne sdílelo přes 1300 lidí. Řada dalších připojila rozčílený komentář kritizující pomoc uprchlíkům.

„Máte snad pocit, že tady je málo potřebných? Proč nepomáháte tady?“ zní jeden z nejoceňovanějších. Jiné přímo útočí na migranty a navrhují nechat je vyhladovět či zavřít do klece. Mezi komentujícími však jsou i zjevně falešné profily vytvořené jen pro účely internetových diskusí. Nemají historii ani skutečnou profilovou fotku.

Někteří diskutující sice po upozornění uznali, že je příběh smyšlený. Dále však argumentovali v duchu hlášky „Není to pravda, ale mohla by být“. Na pravdivosti sdělení to ale podle nich neubírá, protože skutečné podobné případy podle nich média úmyslně zamlčují.