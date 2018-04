Válka televizí. Česká televize chystá žaloby na konkurenční TV Barrandov, zaměří se i na Okamuru

Česká televize už nechce přecházet verbální útoky na své novináře mlčením a její právní oddělení chystá žaloby. Ty by měly mířit na politiky a další osobnosti veřejného života, které veřejně urážejí její redaktory. Konkrétně je to třeba místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura, který nedávno označil novináře ČT Jana Nováka za ksindla . Další žaloby by pak měly být podány na TV Barrandov a jejího ředitele Jaromíra Soukupa, který veřejnoprávní instituci pravidelně tepe ve svých pořadech.

„Já osobně na pana Okamuru podávat žalobu nebudu, ale ČT to řeší. Výsledek ale zatím neznám,“ uvedl pro INFO.CZ sám Novák, který na konci března žádal po Tomiu Okamurovi vyjádření. Ten však reagoval agresivně a novináře později označil za „ksindla.“

O tom, že právní oddělení České televize shromažďuje materiály kvůli podání žalob, jako první informovaly Hospodářské noviny. Kromě politiků se chce podle deníku ČT zaměřit především na TV Barrandov, jejíž ředitel a hlavní tvář Jaromír Soukup v posledních týdnech veřejnoprávní médium dehonestuje.

Soukup na Českou televizi útočí ve svých pořadech kvůli údajně neprůhlednému financování a nulové kontrole nad vlivnou institucí. Česká televize se zpočátku bránila především na Twitteru, nicméně po několika týdnech uvedla, že tato praxe nikam nevede, a dodala, že pro příště se již bude bránit právními prostředky.

Veřejnoprávní médium i naznačilo možnou motivaci, proč jsou její reportéři cílem Soukupových útoků. „Pořad Reportéři ČT v pondělí odhalil, jaký má poslanec strany SPD Lubomír Volný kšeft s pronajímáním bytů chudým rodinám ze státních peněz. A SPD je v TV Barrandov hodně oblíbená, takže pomsta?“ naznačilo médium na sociálních sítích.

Tisková mluvčí České televize Karolína Blinková se ke zvažovaným žalobám nevyjádřila.

Naopak Jaromír Soukup pro Hospodářské noviny uvedl, že se případných žalob nebojí. „Asi si hodlají stěžovat na to, že v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa nezaznělo jejich vyjádření,“ uvedl ředitel TV Barrandov. „Ten pořad nějaké vyjadřování se k faktům nepřipouští a žádný nárok na to nemají. O jejich hospodaření a činnosti budeme informovat s podstatně větší intenzitou než doposud,“ dodal. Kvůli zjevné nevyváženosti a ignorování základů novinářské praxe na Soukupovu televizi opakovaně cílí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Co slíbil, splnil. Už ve středečním videopoutáku na další díl svého pořadu slibuje: „Co by to bylo za Kauzy Jaromíra Soukupa, kdybychom se alespoň na chvíli nevrátili k České televizi a nerýpli si do jejich netransparentního hospodaření, že?“ uvedl Soukup.