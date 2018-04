117 vypálených raket, šest jaderných testů. Připomeňte si Kimovo zbrojní snažení, které teď vzdává

Testy raket

KLDR podle odhadů vypálila od roku 1984 do posledního testu rakety loni v listopadu 117 raket různého doletu. Současný severokorejský vůdce Kim Čong-un otestoval za šest let svého vládnutí přes 80 balistických střel. To je více, než kolik jich za své vlády vyslali jeho otec Kim Čong-il (15) a děd Kim Ir-sen (16) dohromady.

1080p 720p 360p REKLAMA KLDR: jak vznikl hrozivý režim a proč se (ne)bát jaderného konfliktu autor: INFO.CZ

Podle odhadů z roku 2015 vlastní KLDR přes 1000 raket různého typu. Severokorejské rakety se dělí na střely krátkého, středního a dlouhého doletu. Střely krátkého doletu mají dolet maximálně 1000 kilometrů, ale často i jen několik set kilometrů; mezikontinentální střely dlouhého doletu pak mohou za určitých podmínek dosáhnout vzdálenosti kolem 6000 kilometrů. Testovány byly třeba raketa krátkého doletu Scud, raketa středního doletu Pukguksong-2, raketa krátkého až středního doletu KN-17 či rakety středního až dlouhého doletu Hwasong-12 či Hwasong-15.

Vývoj raket v KLDR začal v 70. letech, do země byly dodávány sovětské rakety R-300 Elbrus (SS-1 či Scud-B) o doletu 300 kilometrů. Na jejich základě severokorejští inženýři začali vyvíjet vlastní rakety a na severovýchodním pobřeží země vybudovali střelnici Musudan. V roce 1984 KLDR poprvé otestovala raketu Hwasong-5 (Scud-B).

Připomeňte si některé z raketových testů v posledních letech:

5. července 2016 - neúspěšný test dvoustupňové mezikontinentální balistické rakety Tepodong-2, která by podle odhadů mohla s doletem přes 6000 kilometrů teoreticky ohrozit také americký stát Aljaška.

5. dubna 2009 - neúspěšný pokus rakety Unha-2 vynést na oběžnou dráhu komunikační družici Kwangmjongsong-2.

12. prosince 2012 - úspěšný test rakety Unha-3, což je verze Tepodong-2, která vynesla na oběžnou dráhu družici Kwangmjongsong-3.

24. srpna 2016 - test balistické rakety středního doletu Pukguksong-1, která podle USA a Japonska dopadla do japonských výsostných vod.

13. května 2017 - test rakety středního doletu Hwasong-12 s možným doletem až 4500 kilometrů.

Raketa Hwasong-14 autor: INFO.CZ

4 července 2017 - úspěšný test mezikontinentální balistické rakety Hwasong-14, která by mohl zasáhnout Aljašku (střízlivé odhady stanovily dosah na 7000 kilometrů). Raketa letěla 37 minut, dosáhla výšky 2802 kilometrů a dopadla do Japonského moře.

28. července 2017 - další test mezikontinentální rakety Hwasong-14. Raketa letěla 47 minut a údajně dosáhla výšky 3000 kilometrů.

29. srpna 2017 - další test rakety středního doletu Hwasong-12. Raketa přeletěla Japonsko, doletěla 2700 kilometrů daleko.

15. září 2017 - další test rakety středního doletu Hwasong-12. Raketa opět přeletěla Japonsko a doletěla ze všech nejdále - údajně překonala vzdálenost 3700 kilometrů.

28. listopadu 2017 - test mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15, jejíž dosah podle Pchjongjangu pokryje celé území USA. Raketa dopadla do Japonského moře asi 1000 kilometrů od místa odpalu a údajně dosáhla výšky na 4500 kilometrů.

Jaderné testy

KLDR dosud provedla šest jaderných zkoušek: v říjnu 2006, v květnu 2009, v únoru 2013, dva v roce 2016 (leden a září) a poslední v září 2017.

Zkouška 9. října 2006 nebyla podle expertů příliš úspěšná, podle odhadů měla sílu maximálně dvě kilotuny trinitrotoluenu (TNT).

Test z 25. května 2009 měl sílu přibližně 2,4 kilotun TNT.

Test z 12. února 2013 měl sílu devíti až 16 kilotun TNT.

Další test z 6. ledna 2016, kdy KLDR ohlásila úspěšnou zkoušku miniaturizované vodíkové pumy, měl sílu nejméně sedmi kilotun TNT.

Síla pátého testu z 9. září 2016 se odhaduje na 15 až 25 kilotun TNT.

Síla bomby z 3. září 2017 se odhaduje na 70 až 280 kilotun TNT, údajně se jednalo o test vodíkové bomby.

Jaderná střelnice

Jaderné zkoušky se konají ve vesnici Pchunggje v hornaté izolované provincii Hamgjong pukto v okrese Kildžu na severovýchodě země asi 100 kilometrů od hranic s Čínou a 200 kilometrů od ruských hranic. Zde se uskutečnilo všech šest jaderných testů.