Aktivisté u Nantes bojují o svoji rovnostářskou svatyni. Hodně se to vyhrotilo, říká novinářka

Můžeš vysvětlit, co přesně znamená ZAD?

Původní zkratka znamenala 'Oblast určená k zástavbě'. V souvislosti s plánovaným letištěm se ale ujal název 'Oblast, kterou je potřeba bránit'. O projektu letiště pro západní Francii se mluvilo asi 50 let, občas se na něj zapomnělo, pak se o něm zase začalo mluvit. Většina místních zemědělců se nechala vyplatit a odešla jinam, zůstali asi čtyři, kteří se rozhodli svou půdu bránit. A k nim se přidali další lidé. V oblasti se tak usadilo 200 lidí, kteří bojovali proti letišti a začali rozvíjet alternativní způsob života.

V jakém smyslu alternativní?

Začali vymýšlet nové ekonomické uspořádání a soběstačné zemědělství. Postavili si lehké příbytky, vznikla tam dvě pekařství, truhlářství, mají vlastní stáda i pole. Tak aby žili v co největším souladu s přírodou. Druhá rovina je politická – kromě boje proti letišti šlo postupem času o test alternativního kolektivního uspořádání, které funguje bez zásahu státu a institucí. Byla to forma vzdoru proti moci.

Takže si to můžeme představit jako takový větší squat…

Nevím, jestli to nazývat přímo squatem… Je tam pár kamenných domů, které byly osquatovány a dnes jsou v nich společné prostory. Ale kolem jsou spíš menší budky, karavany, přístřešky v lese nebo na poli. Také osazenstvo je dost rozmanité. Potkala jsem tam hodně chudých z okraje společnosti a vedle nich narazíte na lidi z bohatých intelektuálních rodin s velkým sociálním a kulturním kapitálem. Možná je to takový úkryt pro ty, co jim z nějakého důvodu nevyhovuje žít v dnešní společnosti. Samozřejmě je tam i hodně lidí s radikálními politickými názory, ale skoro bych je nazvala ještě něčím víc než aktivisty, jsou to lidé, co vážně uvažují o novém uspořádání světa a společnosti.

Prvotní cíl zadistů ale byl zabránit stavbě letiště, což se jim v lednu povedlo, takže tam ve výsledku o to letiště zas tak nešlo?

Určitě to bylo důležité, ale oni to berou tak, že je to teď jejich domov, kde něco tvoří a testují. Nemůžou to opustit. Navíc mě samotnou překvapila zvláštní atmosféra na místě. Díky plánu letiště se tam 40 let nezasahovalo do krajiny. Takže tam vidíte, jak to asi dřív vypadalo ve Francii. Jako by se tam zastavil čas. Vyskytuje se tam víc druhů zvířat i rostlin, ptáky slyšíte jasněji než kde jinde. Takže oni to teď berou tak, že tu půdu uhájili a mají nárok tam rozvinout svoje projekty.

Francouzská vláda si ale na romantiku moc nepotrpí, když tam 9. dubna poslala stovky policistů, aby oblast vyklidili…

Když vláda oznámila konec projektu letiště, řekla, že si přeje, aby všichni oblast opustili, a ti, co tam chtějí něco rozvíjet, se musí zaregistrovat. Problém byl v tom, že zadisté chtěli podepsat kolektivní úmluvu, protože pozemky chtějí spravovat kolektivně, jenže stát začal vyžadovat jedno jméno ke každé parcele, a to se zase nelíbí jim. Navíc to nejde udělat ze dne na den, mělo se déle vyjednávat. Jenže místo toho vláda poslala 2500 policistů. Zničili asi třicet příbytků. Každý den to teď vypadá tak, že od rána tam házejí slzné granáty a vyhánějí zadisty. Ti ale zůstávají a snaží se jim bránit, staví barikády a podobně. Hodně se to vyhrotilo na obou stranách. Domnívám se, že policie zneužívá svou sílu. Jako novinářka už jsem se účastnila mnoha demonstrací, ale takové násilí jsem ještě nikdy neviděla.

Sama jsi byla zraněná, jak k tomu došlo?

Místní zrovna pořádali piknik. V jednu chvíli se rozhodli vydat na pochod s bubny směrem k poli, kde byli policisté. Všechno probíhalo v poklidu… Fotila jsem průvod. Jenže policie nechtěla, aby lidé zamířili do pole. Tak vytáhla slzný plyn. Jako novinářka ho znám z několika demonstrací, vím, jak účinkuje, ale tady to bylo přehnané. Nic jsem neviděla, vůbec jsem nevěděla, kde jsem. Pak začali házet ohlušující granáty. Jeden vybuchl hned vedle mě, pár vteřin jsem vůbec nic neslyšela. Hledala jsem východ, až jsem se konečně vymotala a uviděla, že krvácím z nohy. Ošetřili mě dobrovolníci a nakonec to není nic vážného, zůstala jsem týden na nemocenské. Je to nebezpečné pro všechny, kdo se tam ocitnou.

Ani to není pro zadisty důvod, aby odešli?

Oni nemůžou. ZAD je symbol. Symbol toho, že se dá žít jinak.

Je tedy symbolem pro ostatní sociální hnutí, která teď hýbou Francií?

Určitě, všichni mají společné to, že nesouhlasí s liberální vizí světa podle Macrona, kde se vše řídí konkurencí, velmi zjednodušeně řečeno. ZAD je symbolem kolektivu, což je slovo, které v sociálních hnutích velmi rezonuje. Podle mého názoru, pokud ZAD vydrží, dodá to velkou odvahu všem hnutím po celé Francii. A pokud Macron v ZAD neuspěje a zadisty se mu nepodaří vyhnat, bude to velmi silný signál pro ostatní, že jeho vize není jediná správná.

Probíhají teď nějaká vyjednávání, která by mohla vést ke kompromisu?

Obě strany se snaží vyjednávat, ale po svém. Například teď ve středu bylo setkání, ale nic z něj nevzešlo. Vláda jedná stejným stylem jako se železničáři: pořádá schůzky, ale nic nedělá, takže vlastně o žádné vyjednávání nejde. Je to trochu zoufalé. Důležité teď bude, aby se situace ještě více nevyhrotila, nedejbože aby někdo nezemřel. Macron dal lhůtu 23. dubna pro definitivní vyklizení. Buď něco změní vyjednávání a na lhůtu se zapomene, nebo deadline platí a pak se bojím, že tam dojde k novým násilným střetům.