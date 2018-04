Albrightová varuje před návratem fašismu. S Trumpem v Bílém domě jsme rozdráždili dřívější rány, píše

Bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová se narodila v době totality. Když její rodiče utekli v roce 1939 z Československa kvůli Hitlerově okupaci, byla teprve batole. Rodina se sice do Prahy po válce vrátila, ale po komunistickém puči v roce 1948 odešla ze země znovu, píše v americkém deníku The New York Times (NYT) Michelle Goldbergová.