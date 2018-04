Američané proti syrským cílům poprvé nasadili chytrou, neviditelnou střelu. Co je JASSM?

Střela, která má na starosti VIP cíle, třeba jako jsou sklady chemických zbraní. Taková je střela vzduch – země JASSM, která byla použita během nočního úderu na vybraná syrská vojenská zařízení.

Její nasazení dává smysl. Jak tvrdí server CNN, Američané při nočním úderu využily jednak své lodě ve Středomoří, odkud odpalovaly rakety Tomahawk, dál však nasadily i bombardéry B-1. A právě ty jsou jako jedny z mála letadel schopné střely JASSM odpalovat.

Nasazení těchto chytrých a neviditelných střel, které vyrábí americká firma Lockheed Martin, oznámil například vojenský server Drive. Ten přinesl fotografie těchto střel připevněných v primárních odpalovacích šachtách bombardéru.

We have this exclusive photo that is said to show the B-1B used in the strikes all loaded up with JASSMs as we suspected. This sortie will mark the first combat use of this weapon. We continue to update our post with more information: https://t.co/2wyE643k3m pic.twitter.com/0bpIuJrwyi