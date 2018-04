ANALÝZA: Kdo, s kým a proti komu? Syrské koalice před případným americkým útokem

Kdo je se Spojenými státy?

Ke spojenectví s USA se v poslední syrské krizi už přihlásily Londýn a Paříž.

Britové mají základnu na středomořském Kypru, odtud by patrně vzlétla jejich letadla. Poslední zprávy ovšem naznačují, že Londýn z útoku na Sýrii zcela nadšený není. Francouzské stroje by patrně startovaly doma. Střely by pak mohli odpálit francouzští námořníci z lodí, které přesunuly blíže k Sýrii.

Co se případných cílů týče, francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že spojenci zvažují útok vlastně jen na režimní chemická zařízení. Analytici ovšem dodávají, že ohrožena jsou i syrská letiště a další vojenská infrastruktura.

Také německá kancléřka Angela Merkelová má za to, že důkazy o použití chemických zbraní jsou „velmi jasné“. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by se Spolková republika mínila do případné koaliční akce aktivně zapojit. O operaci jednají Američané podle vlastních slov se všemi spojenci v rámci NATO.

Saúdský ministr zahraničí Ádil Džubajr už potvrdil účast své země v proamerické koalici s tím, že chemický útok musí být potrestán. Zatím není jasné, zda se Saúdové zapojí přímo, či jen logisticky. K americkému útoku se zřejmě nějakým způsobem přidají i další země Zálivu.

Se spojenci tiše spolupracuje Izrael, který proti íránským cílům v Sýrii nedávno podnikl další nálet. Po svém zvyku se k němu nepřiznal. S pasivní loajalitou lze počítat i v případě Jordánska, které se Sýrií rovněž sousedí.

Kdo by bojoval na straně režimu? Čí bojovníci jsou ohroženi?

Lidsky i materiálně vyčerpaná syrská armáda se opírá o řadu zahraničních bojovníků a nejméně dvě armády.

Nad vodou jí drží ruští vojáci, kteří v Sýrii mají nejméně dvě základny: námořní v Tartúsu a letiště Hmimím u Latákie. Moskva dnes Spojeným státům pro případ útoku opět pohrozila odvetou. „Americké rakety budou sestřeleny a bude se útočit na místa, odkud budou odpáleny,“ sdělil s odvoláním na svého prezidenta Vladimira Putina ruský velvyslanec v Libanonu Alexandr Zasypkin.

Vyjádřil se tak pro televizi Al-Manár, která patří Hizbálláhu. Tedy radikálnímu proíránskému hnutí libanonských šíitů, jehož bojovníci společně s ruskými vojáky chrání Asadovu vládu. Za syrský režim bojují také další šíitské milice tvořené lidmi z Iráku, Afghánistánu a třeba i bývalého Sovětského svazu, které cvičí a platí íránské Revoluční gardy. Ty jsou ve své zemi protežovanou, paralelní armádou odpovědnou za zahraniční vojenské aktivity teokratického režimu.

Kromě zmíněných vojáků a milionářů pracují na Asadově straně i čistokrevní žoldnéři, kteří jsou nasazováni do nejnebezpečnějších misí. Zřejmě i proto, že podle ruských zákonů jejich zaměstnavatelé – bezpečnostní firmy – prostě neexistují.

Na čí straně jsou Irák a Turecko?

Americký prezident o možné reakci na syrský chemický útok s iráckým premiérem Hajdarem Abádím prokazatelně hovořil. Agentury ale neuvádějí podrobnosti, z čehož lze usuzovat, že se Bagdád zdrží reakce. Irácký kabinet je dlouhodobě v delikátní, i když v jistém smyslu privilegované situaci: udržuje vztahy jak s Íránem, tak USA. V prvním případě výtečné, v druhém korektní. Jinými slovy: lze očekávat, že v první fázi možného ataku zůstane Bagdád víceméně neutrální.

Turecko je členskou země NATO, která se ale dostala do sporu s USA ohledně jejich podpory syrských Kurdů. Ankara také společně s Íránem a Ruskem – navíc nezávisle na OSN – spolupracuje na syrském mírovém urovnání. Tato mírová snaha vede řadu západních pozorovatelů k přesvědčení, že Turecko má v syrské otázce blíže k Teheránu a Moskvě než k Washingtonu a Západu obecně. Turecký prezident ale tentokrát – podobně jako jeho protějšek Trump – pohrozil osnovatelům chemického útoku drsnou odvetou. S tím, že Ankara podezřívá z chemického útoku režim Bašára Asada.