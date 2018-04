ANALÝZA: Sýrie pod palbou. 9 klíčových otázek a odpovědí o útoku na Asadův režim

Kdo útočil?

Spojené státy, Británie a Francie. Tato koalice se zformovala už během týdne. Akci podpořilo NATO, které americký prezident o jeho začátku předem informoval. O startu operace předem věděl i Izrael.

Potřebné informace ale podle všeho měla i Moskva, která je od spojenců dostala skrze existující komunikační kanály. Kromě jiných to uvedla i francouzská ministryně obrany Florence Parlyová.

Jaké cíle spojenci zasáhli?

Stanice BBC potvrdila, že spojenci zasáhli vědecká zařízení u Damašku, kde se podle jejich informací vyvíjely chemické i biologické zbraně. Rakety zřejmě zničily také sklady nepovolených látek západně od města Homs stejně jako nedaleké armádní velitelství.

Stanice Al-Džazíra tvrdí, že svědci zaznamenaly exploze i v okolí města Hamá, ty ale zatím jiné relevantní zdroje nepotvrdily.

Jaké zbraně koalice použila?

Spojené státy potvrdily použití střel Tomahawk, které zřejmě vzlétly z plavidel operujících ve Středozemním moři. Podle dostupných zpráv jich měl být zhruba dvojnásobek oproti minulému úderu z května loňského roku, kdy Amerika rovněž v odvetě za chemický útok vypustila na Sýrii 59 raket.

Francie a Británie vyslaly do útoku také letadla, ta ale podle všeho nenarušila syrský vzdušný prostor.

Západní útok se na straně koalice se obešel bez ztrát.

Co má být cílem operace?

Britská premiérka Theresa Mayová konstatovala, že západní koalici nejde o změnu syrského režimu, respektive zásah do probíhající občanské války. Stejně jako americký prezident zopakovala, že operace má zabránit užití a výrobě chemických zbraní.

Jak reagovala Sýrie?

Syrská armáda je odhodlána „obnovit bezpečnost a stabilitu ve všech koutech“ země. Západní útok prý „v žádném případě“ neovlivní odhodlání armády pokračovat v boji proti radikálům, uvedli syrští diplomaté.

Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného syrského představitele napsala, že damašská vláda využila času, který jí spojenci dali, a ještě před útokem evakuovala všechna vojensky citlivá místa. A podle zpravodajských agentur je zřejmé, že přípravu na očekávanou americkou operaci syrští vojáci konzultovali s lépe informovanými ruskými spojenci.

Syrská média pak označila útok za agresi a za flagrantní porušení mezinárodního práva. Přinesla také informaci, že syrská protivzdušná obrana sestřelila 13 spojeneckých raket. Použila přitom systémy protiraket S–125, S–200, Buk a Kvadrat. Všechny byly vyrobeny v Sovětském svazu před více než 30 lety. Nepotvrdily se tedy informace, podle kterých mají Syřané k dispozici moderní sestavu S-400.

A co říká Rusko, hlavní spojenec syrského režimu?

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana umístěná v Sýrii se na zastavení amerického útoku nepodílela.

Co se politických vyjádření týče, autorem dosud nejsilnější reakce je moskevský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov. „Urážet ruského prezidenta (Vladimira Putina) je nepřijatelné a nepřípustné,“ prohlásil ambasador. A dodal, že „USA jako majitel největšího arzenálu chemických zbraní na světě nemají morální právo obviňovat jiné země“. Bez bližšího upřesnění pohrozil Západu, že jeho akce bude mít „následky“.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová napsala, že se Sýrie stala cílem západní vojenské operace právě v okamžiku, kdy „měla šanci mít mírovou budoucnost“.

Ruské ministerstvo obrany ovšem také přispěchalo s oznámením, že rakety nezasáhly žádnou z ruských základen Tartús a Hmímím v Sýrii.

Jak operaci hodnotí Írán, další Asadův spojenec?

„Spojené státy a jejich spojenci bez jakéhokoli důkazu a dokonce i před vyjádřením názoru Organizace pro zákaz chemických zbraní provedly tuto vojenskou akci proti Sýrii a jsou odpovědné za regionální důsledky této dobrodružné akce,“ reagoval podle agentury AFP mluvčí íránského ministerstva zahraničí.

Podle perských diplomatů spojenci flagrantně porušili mezinárodní právo a ignorovali syrskou svébytnost.

Jak dlouho bude vojenská operace pokračovat?

Podle všeho šlo o jednorázovou akci, jakkoli Trump uvedl, že „přesné údery“ mohou pokračovat, pokud syrský režim nepřestane používat zakázané chemické zbraně. Opoziční demokraté v americkém Kongresu na prezidentovo rozhodnutí reagovali požadavkem, aby případný další útok měl strategickou vizi a byl schválen zákonodárci.

Jaké jsou české reakce?

Ministerstvo zahraničí konstatovalo, že je to jasný vzkaz komukoli, kdo by chtěl v chemických útocích pokračovat. Podle ministerstva by se ale mělo hledat politické řešení konfliktu. „Společně s EU a dalšími spojenci vyzýváme všechny aktéry konfliktu, aby přispěli k deeskalaci a obnovili mírová jednání k nalezení politického řešení,“ uvedla česká diplomacie.

Šéfka resortu obrany Karla Šlechtová svolala na dnešní dopoledne jednání užšího krizového štábu ministerstva obrany. Měl by posoudit možná rizika pro Česko.

Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček má za to, že vojenské řešení by mělo být až poslední možností. Zároveň osočil novináře, neziskové organizace a kritiky prezidenta Zemana, že podporují válku. „Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip?“ napsal.