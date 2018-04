ANALÝZA: USA ztratily technologickou výhodu, čínské chytré zbraně jsou hrozivé

Spojené státy se tak dlouho kochaly svou technologickou převahou ve vojenské oblasti, až o ní skoro nebo úplně přišly. Vyplývá to z analýz, které v posledních měsících zpracovalo hned několik prestižních a autoritativních organizací včetně Jane´s a Global Defence.

Spojené státy promrhaly náskok zejména v oblasti moderních technologií a specificky ve vývoji umělé inteligence. Ta je přitom konsenzuálně považovaná za klíčovou pro vedení moderní války. „Dříve nedostižitelná technologická výhoda Spojených států se zmenšila a mizí,“ konstatuje například analýza Global Defence.

Všechny analýzy berou jako nezpochybnitelný stav to, že hlavním vojenským a strategickým soupeřem Spojených států se stala Čína. Právě Čína a Spojené státy v současnosti platí za velmoci. Teoreticky by mezi ně bylo možné vzhledem k síle ozbrojených sil a jejich taktické a technické vyspělosti bylo možné počítat ještě Japonsko a Evropskou unii; pro účely vojenského plánování to ale je z politických důvodů irelevantní. Japonsko je omezené ústavou danou defenzivní povahou svých ozbrojených sil. Evropa zase postrádá efektivní jednotné velení a i přes dílčí pokroky svými vojenskými doktrínami zůstává v posledních letech studené války. Indické či ruské ozbrojené síly trpí technologickou zaostalostí.

Z hlediska porovnávání schopnosti mocností vést válku jednadvacátého století tak zůstávají jen dva soupeři. A pro leckoho, zejména ve Spojených státech, nejsou Spojené státy tím, kdo má v tomto měření potenciálních sil suverénně navrch.

Americe se drony nerojí

Dobře to je vidět například na technice využití bezpilotních letadel. Podle mediálního pokrytí zajišťovaného mimořádně zdatným tiskovým oddělením US Army to vypadá, že všechny drony na nebi létají s namalovanou vlaječkou s hvězdami a pruhy. Tento dojem ale mate. Spojené státy nasazují drony v nejmasovějším měřítku, jde ale o v zásadě konvenční nasazení.

Čína je v tomto ohledu dál. Vyrábí hejna malých dronů, které jsou vybavené umělou inteligencí, jež jim dává unikátní schopnost „rojit se.“ Kombinace umělé inteligence a bezpilotních technologií totiž otevírá možnosti právě pro vznik rozsáhlých autonomních rojů. Každý jednotlivý systém uvnitř roje bude plnit specifickou funkci, jako je například průzkum, úder, umlčení protivzdušné obrany nepřítele nebo vedení elektronického boje.

Rojící se drony spolu dovedou komunikovat a spolupracovat. Potřebná rozhodnutí vykoná umělá inteligence, přičemž lidé budou určovat pouze cíle a obecné parametry mise. Úvodní softwarovou výbavu si roje dokáží pozměnit či rozšířit prostřednictvím schopnosti přizpůsobit se obranným protiopatřením nepřítele a změnám operačního prostředí.

Z Číny pravidelně přicházejí kusé informace o vývoji této technologie pro vojenské účely. Víme dokonce, že v civilní sféře už jsou Číňané schopni koordinovat stovky dronů, a také víme, že hybnou silou a financiérem tohoto vývoje je čínské válečné námořnictvo. Ze Spojených států je na toto téma ticho po pěšině, které si lze snadno vyložit: pokud by USA měly rojící se drony, už by se jimi pochlubily. Protože se nechlubí, drony nemají.

Náskok, který si velmoc vytvořila ve chvíli, kdy nasadila drony typu Predator, je pryč.

Kde Amerika zaspala?

Za to, že Spojené státy v klíčové strategické úloze být největší a nejpokročilejší vojenskou silou světa, může hysterická reakce státníků na teroristickou hrozbu. Global Defence považuje americké snahy o zničení teroristických organizací a jejich výcvikových táborů za „zbytečně vynaložené prostředky, které mohly být vynaloženy k pokrokům ve vývoji umělé inteligence.“ Peking inovačního amerického „výpadku“ dobře využil, a neustále zvyšuje své výdaje na vývoj nových vojenských technologií. Už teď přitom lze tvrdit, že tento vývoj rozvrátil americkou hegemonii v pacifické oblasti.

Druhá chyba se nachází v oblasti politického řízení ozbrojených sil a v rozpočtové oblasti. Přestože ozbrojené síly USA mají v globálním srovnání stále největší rozpočet, od roku 2010 se americké výdaje na obranu snížily z 4,7 % na 3,3 % HDP v roce 2016. Global Defence navíc upozorňuje, že na výzkum a vývoj připadá v porovnání s dobou před třiceti lety méně než polovina prostředků.

V tomto kontextu je znepokojivé, že Spojené státy aspoň zatím nedělají nic, aby tento stav zvrátily. Poslední zbrojní rozpočet zvýšil objem peněz v položkách určených na nábor nové lidské síly či na stavbu konvenčních zbraní. Peněz určených na technologie a inovace ale stále nepřibývá.