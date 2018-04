ANALÝZA: Vřelé přátelství ochladlo. Japonský premiér chce zatlačit na Trumpa kvůli clům a KLDR

Mluví spolu nadstandardně často, přesto vztahy obou zemí v poslední době nepřekypovaly optimismem a porozuměním. Nyní se očekává, jestli další schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a japonským premiérem Šinzó Abem přinese změnu. Japonsko se chce ujistit, že na něj USA nezapomenou, Spojené státy by zase mohly získat partnera pro jednání o návratu k projektu Transpacifického partnerství (TPP).

Potkali se už dvakrát, jednou přijel Šinzó Abe do USA, podruhé Donald Trump navštívil Japonsko. Oba státníci spolu mluvili spolu již dvacetkrát. S nikým jiným není americký prezident v kontaktu tak často. Nyní Abe přes Pacifik míří podruhé a znovu do Trumpova floridského sídla Mar-a-Lago.

Na první pohled další z mnoha schůzek však otevírá třaskavá témata, na která se pod vlivem skandálů, bombardování Sýrie a obchodní války mezi USA a Čínou zapomnělo. Společným jmenovatelem je narušené spojenectví. Zvlášť Japonsko se cítí odstrkováno. „Japonci si mysleli, že Abe trochu ví, jak s Trumpem jednat. To byla velká chyba,“ konstatuje Clyde Prestowitz, který vyjednával dohody pro administrativu prezidenta Ronalda Reagana.

Nezapomeňte na nás

Že vztah obou státníků navzdory četným schůzkám není idylický, se ukazuje hned na dvou ožehavých případech poslední doby. Japonsko zůstalo jediným významným americkým spojencem, který nedostal výjimku z povinnosti platit cla za dovoz hliníku a oceli do USA. Právě to by Abe nyní chtěl změnit.

Možná ještě větší znepokojení ale v Tokiu panuje nad Trumpovou ochotou sejít se se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Japonsko se obává, že pokud se dohodnou na zastavení jaderného programu KLDR, stáhnou Američané svůj protiraketový deštník, který nyní chrání Pacifik.

Protiraketová obrana a postup v otázce KLDR bude druhým zásadním bodem, kterému se chce Abe na Floridě věnovat. Od Trumpa požaduje ujištění, že výše nastíněný scénář neuskuteční. „Bojí se, že pokud Trump udělá s Kimem rychlý progres, dostane se do nevýhodné pozice,“ praví japonský novinář Takao Toshikawa.

Premiér před demisí

Abeho vyjednávací pozice ale není příliš silná. Znovu ji oslabují problémy na domácí scéně. Japonský premiér nedokáže nyní zaručit, že za pár měsíců bude ještě ve funkci. A to přesto, že v loňských říjnových volbách s přehledem získal většinu v parlamentu.

Nyní však čelí podezření, že protežoval své přátele ve dvou vzdělávacích institucích. Řada lidí navíc není spokojená s jeho politikou posilování armády a oslabování kurzu jenu, což má za cíl do země přilákat zahraniční investory.

Proti Abemu o víkendu demonstrovalo 50 tisíc lidí. Propad důvěry ukazují i průzkumy. Ministerskému předsedovi nyní věří 27 procent Japonců. A nad změnou začínají přemýšlet i jeho spolustraníci. Mezi lidmi už je totiž populárnější bývalý ministr obrany Šigeru Išiba.

„Je v nebezpečné zóně. Nikdo nechce jít ke dnu s ním, ale problém je, že nevědí, kým ho nahradit,“ prohlašuje o situaci v Abeho Liberálně demokratické straně Gerald Curtis, profesor na Columbia University a autor několika knih o japonské politice. Bývalý premiér Džuničiró Koizumi spekuloval, že by Abe mohl z funkce odejít už letos v červnu.

Páka na Trumpa

Jednu páku by však Abe na Trumpa mít mohl. Americký prezident uvažuje o návratu k projektu Transpacifického partnerství. Dohodu s jedenácti dalšími zeměmi Američané na jeho příkaz opustili loni v lednu. Zbylé státy si mezitím dojednaly novou podobu. Nyní dávají najevo, že USA budou mít těžké, aby získaly podmínky, jaké chtějí.

Trump přitom avizoval, že se k TPP vrátí pouze tehdy, pokud bude výhodnější než původní dohoda, kterou nazval katastrofou. Prezident po Twitteru navíc vzkázal, že nyní pracuje na bilaterální dohodě s Japonskem.

Právě ta by měla dokázat úspěšnost Trumpovy strategie dvoustranných smluv. Hodilo by se mu tedy, aby ji Tokio neshodilo ze stolu. A v případě porozumění by mu Abe naopak mohl pomoci při jednání o návratu k TPP.