Arabové drželi evropskou kulturu naživu, teď si z ní berou zpět, říká strážce tradic z Emirátů pro INFO.CZ

Světlo, které světu přinesla evropská civilizace, do značné míry pochází od nás. Po určitou dobu jsme my, Arabové, drželi evropskou kulturu naživu. Evropě jsme kulturně spoustu věcí přinesli, teď si z ní spoustu věcí bereme, říká Ab dal-Azíz Musallám, spisovatel, básník a šéf Institutu dědictví emirátu Šardža. Ten v rámci pravidelných dnů kulturního dědictví hostí české umělce, během kterých s ním INFO.CZ mluvilo.

Proč právě emirát Šardža pořádá festival české kultury?

Protože Česko je zemí s bohatou kulturní tradicí, která světu dala řadu světoznámých hudebních skladatelů i dalších výtečných umělců, i když zrovna obyvatelé Zálivu jí mají spojenou spíše třeba s kvalitními a zároveň levnými zdravotnickými službami.

Začátek festivalu české kultury byl odložen o několik dní, i po jeho začátku se na něm nesmělo hrát na hudební nástroje, tančit a zpívat. Proč?

Zemřel jeden z patriarchů královského rodu, který – mimochodem – miloval a podporoval kulturu po více než čtvrtstoletí. Smutek je vyhlášen na jeden týden, pak se vrací vše k běžnému životu.

Šardža je ve srovnání s jinými emiráty dosti konzervativní. Saúdská Arábie, ale i další země Zálivu přistupují k řízené modernizaci společnosti. Čekají změny i Šardžu?

Řídíme se zvyklostmi, které se nám osvědčily v průběhu několika staletí. A opíráme se při tom o islámské tradice. Stali jsme proto jakousi oázou původní arabské kultury. Nostalgiky z jiných arabských zemí k nám právě tato atmosféra láká. Vidí v nás starodávné bojovníky na bílých koních (smích)… Ne, nemyslím si, že u nás dojde k významným změnám, my jsme s naším způsobem života v zásadě spokojeni.

Faktický vládce své země, saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán vyhlásil revoluční plán reforem. Mezi jinými ženy za volantem, kulturní akce a kina…

…jenže Saúdská Arábie byla i pro nás, ostatní obyvatele Zálivu, uzavřenou, zapouzdřenou zemí. Ani my jsme se v Saúdské Arábii nechovali tak uvolněně, svobodně, jak jsme zvyklí z domova.

Především si proto myslím, že reformy budou velice přínosné pro samotné Saúdy. Je mezi nimi vysoké procento velmi vzdělaných lidí otevřených světu, kteří trpěli pod, řekněme, tamním náboženským establishmentem. Ta společnost byla strnulá, nehybná. Je třeba rušit tabu, která nemají s arabskou a islámskou kulturou nic společného.

Ab dal-Azíz Musallám Básník a spisovatel, který teď řídí Institut dědictví emirátu Šardža. Má na starosti kulturní dění své země, která čítá zhruba 900 tisíc obyvatel a její hlavní město nepostihnutelně navazuje na Dubaj. Ab dal-Azíz Musallám studoval v libanonském Bejrútu i doma, v Emirátech. Kromě krásné literatury publikoval také studie o arabském folkloru a přispěl do řady světových časopisů.

Třeba tabu, podle kterého ženy nesměly řídit auto?

Také, jde ale o řadu změn. Třeba ta, podle které teď rodiny budou moci v restauraci sedět společně. Nebo možnost svobodně si vybrat způsob oblékání, třeba právě západní módu, což je dosud zakázané.

Máte ve vašem emirátu na starosti tradiční kulturu, folklor. Spolupracujete na tomto poli s Katarem? Vaše země s ním drastickým způsobem přerušila vztahy. A nejen ona.

Ne, teď s katarskými kolegy vztahy neudržujeme. Historicky jsme ale jediným kulturním celkem a mám za to, že si celou situace dříve či později budeme muset vyjasnit. Nevím sice jak, ale tohle nemůže trvat věčně.

V mé zemi politicky uspěly síly, které jednoznačně staví na islamofobii. Tušíte proč? Máte pro Čechy v tomto ohledu nějaký vzkaz?

Domnívám se, že světlo, které světu přinesla evropská civilizace, do značné míry pochází od nás. Po určitou dobu jsme my, Arabové, drželi evropskou kulturu naživu. Nevím, kdo všechno historicky přišel do Evropy s mečem a pod vlajkou islámu, ale my, Arabové ze Zálivu, jsme stále tady.

A ti Arabové, kteří přišli do Evropy, s sebou nesli civilizaci. Třeba medicínu. Byli vůbec učiteli mnoha vědních oborů, ale třeba i společenských způsobu při stolování. Jak při jídle používat nůž…

Je to prosté, kultury mohou sdílet to dobré, užitečné. Evropě jsme spoustu věcí dali, teď si z ní spoustu věcí bereme. Já vás nesoudím za to, že jste křesťan, vy nesuďte mě pro moji muslimskou víru. Já věřím, v co věřím, ale respektuji vaši víru.

Mnohé Evropany děsí především salafismus a wahhábismus (striktní výklady islámu, které zastávají některé země Zálivu). Považují je za ohrožení nejen evropské, ale i světové civilizace…

…v tomto se s nimi ale shoduji, také se jich bojím. Dívám se na tyto radikály s despektem. Oni nenapadají jen naši kulturu, ale odmítají i náš mír. Věřím, že nejen já, ale všichni ostatní obyvatele našeho emirátu nemají tyto extremisty rádi. Nutí ostatní, aby následovali jejich verzi víry, což odmítám. Opakuji, mám z nich stejný strach jako ti lidé v Evropě, o kterých jste mluvil.

Wahhábismus ale prostupuje saúdskou společností.

Už ne, už přestává být osou saúdského myšlení! Mám tam mnoho přátel a od nich vím, že jak oni, tak nová elita dělá vše pro to, aby se od těchto směrů oprostila jak veřejně, tak vnitřně. Šlo o doktrínu těch politických i náboženských kruhů, které ztratily moc. A které se už k vládě nevrátí.

Jsem tradice milovný Čech a nemohu se proto nezeptat. V Šardža je zakázáno pít pivo. To se asi nezmění.

Tak vážné to není. Nealkoholické pivo je k dostání leckde, alkoholické se dá koupit na letišti nebo v přístavu, popřípadě v sousedních emirátech, které opravdu nejsou daleko.