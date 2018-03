Byla hvězdou Sexu ve městě. Teď chce americká herečka Nixonová vést New York jako guvernérka

Americká herečka Cynthia Nixonová, jedna z hvězd seriálu Sex ve městě, se chce ucházet o guvernérské křeslo státu New York. Dnes na twitteru oznámila, že se v demokratických primárkách, ze kterých vzejde oficiální stranický kandidát, postaví nynějšímu guvernérovi Andrewu Cuomovi. Cuomo chce v listopadových volbách získat třetí guvernérský mandát.

„Miluju New York a dnes oznamuji svou kandidaturu na guvernérku,“ napsala Nixonová na twitteru. Jedenapadesátiletá herečka, která se dlouhodobě angažuje ve veřejných občanských aktivitách, v minulosti uváděla, že o možné kandidatuře uvažuje, oficiálně ji ale potvrdila až dnes.

Trojnásobná matka Nixonová, která se otevřeně hlásí k homosexualitě, v nedávných projevech opakovaně vyzývala demokraty, aby se místo politické strategie strany stojící proti republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi důrazně zaměřili na svou liberální identitu. Nixonová je vnímána jako spojenec newyorského starosty Billa de Blasioa, který se s Cuomoem v mnoha názorech rozchází.

Demokraté podobně jako republikáni nejdříve ve stranickém hlasování vyberou kandidáta na guvernéra, kterého pak do listopadových voleb postaví. U demokratů zájem vedle současného guvernéra a Nixonové vyjádřil také Terry Gipson, bývalý člen Senátu státu New York. Průzkumy veřejného mínění ve stranických volbách jasně favorizují guvernéra, podle institutu Siena Research by Cuomo získal 60 procent hlasů a Nixonová 19 procent.