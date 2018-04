Čeká Trumpa potupa? Jeho kandidát na ministra zahraničí může dostat stopku, jako první v historii

Nedávno sešel s Kim Čong-unem. Setkání se severokorejským diktátorem však zřejmě nebylo to nejtěžší, které kandidát na nového amerického ministra zahraničí Mike Pompeo v poslední době absolvoval. Daleko více zabrat mu dávají senátoři ve Washingtonu.

Konkrétně jeden. Neúspěšný uchazeč o republikánskou nominaci v posledních volbách Rand Paul se zatím zdráhá Pompea podpořit při hlasování v senátním zahraničním výboru. To je na programu v pondělí večer amerického času.

Rand Paul Americký lékař a senátor za stát Kentucky je synem známého amerického konzervativce Rona Paula, jenž se několikrát neúspěšně pokoušel získat prezidentské křeslo. Profiluje se jako zastánce volného trhu s minimální rolí státu. V roce 2016 se neúspěšně ucházel o republikánskou nominaci v prezidentské volbě. Odstoupil hned po prvních primárkách v Iowě.

Přesvědčit se Paula snažil nejen Pompeo, ale také sám prezident Donald Trump, jenž bývalého ředitele CIA na post nejvyššího diplomata navrhl. Podle všech dostupných informací ale zatím neuspěli a Paul zůstává v opozici.

Dostává se kvůli tomu pod palbu kritiky od některých republikánů. „Je to nevhodné. Nerespektuje výsledek voleb,“ tvrdí senátor Lindsey Graham, který se s Paulem ohledně zahraniční politiky už několikrát názorově střetl.

Paulův hlas by za normálních okolností zřejmě zůstal raritou, která by neplnila přední stránky novin. Jenže na hlasování o Pompeovi se znovu ukazuje, jak rozdělená je současná americká společnost a její reprezentanti.

Bývala to formalita

Až do nástupu Donalda Trumpa bylo potvrzování ministrů zahraničí spíše formalitou. Nikdy od roku 1925, kdy výbor začal zveřejňovat svá hlasování, nehlasoval pro nedoporučení kandidáta. A to rozhodoval o řadě kontroverzních osobností, které budily vášně na obou stranách spektra.

Uspěla například Hillary Clintonová, u níž panovaly pochyby o financování její nadace ze zahraničí. Stejně dopadla také Madeleine Albrigtová, s jejíž politikou mnozí republikáni nesouhlasili. Od dob Henryho Kissingera až do loňského roku navíc nedostal žádný z nominantů více než dva hlasy proti.

Trump má v tomto ohledu složitější situaci. Rex Tillerson nepřesvědčil všech deset demokratů ve výboru a podle všech informací stejně dopadne i Pompeo. „V normálních časech by byl potvrzen jasnou většinou. Proti Clintonové byl jeden senátor, proti Johnu Kerrymu nikdo,“ kritizoval na televizní stanici CNN republikánský senátor Bob Corker, že se v Kongresu začalo rozhodovat čistě stranicky.

Demokraté však tvrdí, že mají k Pompeovi zcela věcné výhrady. Nelíbí se jim, že je zastáncem rázných řešení, jeho negativní výroky o sňatcích homosexuálů nebo muslimech.

Nebezpečný precedens

Pokud Pompeo doporučení nedostane, nemusí to nutně znamenat konec jeho šancí. Ten by nastal pouze, kdyby výbor odmítl jeho nominaci předat plénu. V takovém případě by Trump musel najít náhradníka.

Jak se rozhoduje o ministerch Proces výběru nového ministra v americké administrativě je složitý. Prezident navrhuje kandidáta, kterým chce daný resort obsadit. Ten následně absolvuje slyšení před příslušným senátním výborem, který poté rozhoduje, zda jej doporučí plénu ke schválení. Má na výběr z několika možností. Může udělit doporučení, nedoporučení, nevyjádřit se a v krajním případě odmítnout nominanta úplně. V případě prvních třech variant je finální rozhodnutí na všech 100 senátorech, kteří mohou kandidáta schválit, nebo zamítnout. Poslední znamená, že prezident musí vybrat nového adepta.

Výbor však může nechat rozhodnout plénum, přestože vydá negativní stanovisko, případně pošle Pompea na pospas všem senátorům zcela bez vyjádření. Jenže bývalý šéf CIA nemá zajištěnou podporu ani mezi zbylými senátory.

Republikáni drží jen těsnou většinu 51 hlasů ku 49. John McCain však na jednání kvůli nemoci nechodí. Když Paul zůstane proti Pompeovi, bude muset potenciální ministr přesvědčit minimálně jednoho demokrata.

To by se mu mohlo povést. Odmítnutím prezidentského návrhu na člena kabinetu jen kvůli stranické příslušnosti, bez pochybností o jeho kompetentnosti nebo etických problémů, by demokraté vytvořili nebezpečný precedens, který by se mohl v budoucnu obrátit proti nim.

I proto někteří umírnění demokraté už dali najevo, že pokud by došlo na lámání chleba, Pompea podpoří. Podle listu Politico tak na konci týdne mluvila přinejmenším trojice senátorů. Radikálnější křídlo Demokratické strany však již začalo lobbovat ve snaze jejich ochotu hlasovat pro Pompea zlomit.